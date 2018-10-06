«Событие, эпохальное для нашей новогрудской земли»: в Новогрудке построили детский сад

Разместился он в микрорайоне города, где сейчас активно строятся многоэтажки для молодых и многодетных семей. Сад рассчитан на 190 детей. На трех этажах – просторные игровые комнаты, спальни, хореографический и музыкальный залы, компьютерный класс. А физкультурный и тренажерный залы оснащены по последнему слову техники.

Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: там открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь акцент в детском саду сделали на здоровье. Изюминка объекта – медицинский блок: там ребенок может пройти процедуры физиотерапии и даже массаж. В планах – сформировать санаторные группы для детей, которые часто болеют, а также группы кратковременного пребывания.

Вероника Мигаль, жительница Новогрудка: Здесь это вообще сказка просто! Для детей созданы все условия: современная мебель, яркие игрушки, уютные комнаты. Здесь очень много оборудования. Поэтому мне кажется, что любая мама будет счастлива водить сюда своего ребеночка.

Анатолий Маркевич, председатель Новогрудского райисполкома:

Событие не просто значимое, оно эпохальное для нашей новогрудской земли, поскольку последний детский сад в нашем городе был открыт в 1991 году. Прошло 27 лет. И сегодня мы получили уникальное просто сооружение, учебное заведение – подарок для нашего города, для наших детей, родителей.

В Гродненской области в 2018 году это уже четвертый новый дошкольный объект. В ближайшие два года запланировано открытие детских садов в Гродно, Островце, Лиде и Скиделе.