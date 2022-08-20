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Группа «Дрозды» записала гимн каравай-феста «Бацькава булка»

20 августа 2022 14:06
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Новости Беларуси. К хлебу у белорусов всегда было особенное отношение. 20 августа в стране дают старт новому проекту, идея которого в продвижении белорусской культуры хлебопечения и локального бренда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в Беларуси каравай-фест «Бацькава булка» открывается в Свислочи. Местный хлебозавод гордится своей булочкой-плетенкой – слава пошла в народ после общения местных пекарей с Александром Лукашенко.  

«Вкусно будет каждому». Съездили в Свислочь и узнали, чего ждать от каравай-феста «Бацькава булка». Читать здесь.  

Группа «Дрозды» записала гимн каравай-феста «Бацькава булка»-1

Торжественное открытие каравай-феста «Бацькава булка» прошло на главной площади города. Акция «Беларусь – хлебная страна», когда карту повторяют знаменитые булочки, объединила всех участников фестиваля. Рядом со сценой развернулась хлебная ярмарка. Пекари представили на суд жюри более 30 караваев. Имена победителей назовут вечером.  

Группа «Дрозды» записала гимн каравай-феста «Бацькава булка»-4

Татьяна Цыбович, председатель жюри фестиваля «Бацькава булка»:  
А условия таковы: чтобы работа отражала исторические традиции Беларуси, какие-то памятники, ландшафтные памятники. Поэтому среди работ есть Национальная библиотека, Лидский замок. Вот это ради того, чего этот конкурс сегодня здесь есть.  

«Он весит больше 100 килограмм». Посмотрите, какой каравай представили на фестивале в Свислочи!  

Группа «Дрозды» записала гимн каравай-феста «Бацькава булка»-7

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:  
Для меня асабіста гэта «Бацькава булка» – насамрэч, такі збіральны вобраз стваральнай працы ўсяго беларускага народа. Пачынаючы ад Прэзідэнта, які захоўвае стабільнасць на тэрыторыі нашай краіны, і заканчваючы тымі рупліўцамі хлебных ніў, якія за трактарам, за камбайнам працуюць на жытнёвым полі. Гэта свята пекараў, якія рыхтуюць вось гэтую смачную выпечку, якая трапляе да нас на стол.  

Группа «Дрозды» записала гимн каравай-феста «Бацькава булка»-10

Специально для фестиваля группа «Дрозды» создала одноименный сингл – впервые его презентуют широкой публике каравай-феста. Так что у праздника уже появился и свой гимн.  

# Фестиваль # общество # Татьяна Цыбович # Александр Версоцкий # Фотофакт

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