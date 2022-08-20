Прямой эфир

Британцам советуют запасаться одеждой – горячие батареи скоро станут роскошью

20 августа 2022 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Зима без отопления и еды. Мэр Лондона рассказал о перспективах британцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британцам советуют запасаться одеждой – горячие батареи скоро станут роскошью-1

Садик Хан уверен, что людям нужно быть готовыми надеть второй свитер, а также отказаться от целого ряда продовольственных позиций. Причем, по словам мэра, жителям даже не придется выбирать между отоплением и едой, потому что ни того ни другого они себе позволить не смогут. Конечно, в случае, если правительство срочно не начнет исправлять ситуацию.  

# Экономический кризис # общество # Садик Хан # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Титул «Ганаровы паляшук» получили 3 человека. Кто они?
20 августа 2022 11:36

Титул «Ганаровы паляшук» получили 3 человека. Кто они?

«Он весит больше 100 килограмм». Посмотрите, какой каравай представили на фестивале в Свислочи
20 августа 2022 11:35

«Он весит больше 100 килограмм». Посмотрите, какой каравай представили на фестивале в Свислочи

«Библиотека под открытым небом», фуд-корты и фотозоны. Как провести выходной в Верхнем городе?
20 августа 2022 10:11

«Библиотека под открытым небом», фуд-корты и фотозоны. Как провести выходной в Верхнем городе?