Британцам советуют запасаться одеждой – горячие батареи скоро станут роскошью

Садик Хан уверен, что людям нужно быть готовыми надеть второй свитер, а также отказаться от целого ряда продовольственных позиций. Причем, по словам мэра, жителям даже не придется выбирать между отоплением и едой, потому что ни того ни другого они себе позволить не смогут. Конечно, в случае, если правительство срочно не начнет исправлять ситуацию.