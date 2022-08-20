«Он весит больше 100 килограмм». Посмотрите, какой каравай представили на фестивале в Свислочи

Новости Беларуси. К хлебу у белорусов всегда было особенное отношение. 20 августа в стране дают старт новому проекту, идея которого в продвижении белорусской культуры хлебопечения и локального бренда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в Беларуси каравай-фест «Бацькава булка» открывается в Свислочи. Местный хлебозавод гордится своей булочкой плетенкой – слава пошла в народ после общения местных пекарей с Александром Лукашенко.

Здесь и традиционные по всем канонам хлебопечения изделия, и современная интерпретация щедрого хлеба – имена победителей назовут только вечером. Искусство пекарей могут оценить гости фестиваля и на вкус, и на цвет.

Евгений Гаравский, формовщик теста гродненского хлебобулочного предприятия:

Неделю выпекал коржи, потом украшал. Нужно было сделать исторические памятники нашего города, показать на картинках. Это все съедобно, все пищевые красители. Он весит больше 100 килограмм, где-то 105. Много ингредиентов ушло, потому что выпекал я коржи шесть раз.