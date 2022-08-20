«Будет достаточно интересно». Как Минск готовится встретить юбилейный день рождения?

Юбилейный 955-й год в сентябре встретит Минск, подготовка к празднику идет полным ходом, некоторые нюансы уже известны. К примеру, одна из задач организаторов – показать разнообразие и многогранность Минска через разные форматы: музыкальные, промышленные, инклюзивные, образовательные.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В этом году мы подошли немножко по-другому и решили, что это все-таки не один день. Начинать праздновать 3 сентября, и основные мероприятия в Минске начнутся с этой даты. Во всех парках Минска, администрациях районов пройдет мероприятие «Минск семейный», где будут разыграны различные конкурсы, будут различные выступления артистов, торговля. Будет достаточно интересно. 10-го числа во всех районах на уже традиционных площадках также пройдут мероприятия. Это и в парке Павлова, и около «Чижовка-Арены», где будет также достаточно интересная и насыщенная программа, будет торговля.

Кроме того, организаторы разработали актуальное направление – велотропы. Всего в Минске порядка 30 километров велодорожек и более 250 километров совмещенных маршрутов. И одну такую тропу под названием «Дорога памяти» презентуют прямо в День города.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Маршрут велосипедный. Начало будет от острова Мужества, Скорби и Памяти, пройдет через набережную Свислочи, через парк Победы, мы посетим площадь государственного флага, спортивную часть проспекта Победителей и закончится маршрут возле «Шталаг-352».

Программу и детали маршрута после презентации опубликуют на официальном туристическом портале города. Такие экологические поездки с гидом предусмотрены как для индивидуального, так и семейного или корпоративного посещения.

Алексей Русакевич:

С начала следующего сезона появится аудиогид, где каждый желающий сможет включить наушник, вставить гарнитуру в телефон и проехать на велосипеде по маршруту с аудиогидом.