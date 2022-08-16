Группа AURA и проект «Шаг к успеху» посетили лагерь «Галактика». На что артисты вдохновили ребят?

Новости Беларуси. Молодежный мотивационный проект «Шаг к успеху» проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции детские оздоровительные лагеря посещают известные артисты, спортсмены, журналисты и общественные деятели. 16 августа в лагере «Галактика» в Воложинском районе встречали группу AURA. Автор и исполнитель Юлия Быкова и композитор Евгений Олейник стали участниками необычной пресс-конференции под открытым небом. Лес рук от желающих задать вопрос музыкантам. Круг тем самый широкий: как прийти в музыку, развивать талант и не сдаваться на пути к успеху. От пения и танцев в такой творческой атмосфере участники встречи тоже не удержались.

Юлия Быкова, автор песен, солистка группы AURA:

Эта акция, мне кажется, поспособствует, чтобы в нашей стране росли открытые, уверенные в себе и успешные люди.

Евгений Олейник, композитор, музыкальный продюсер, лидер группы AURA:

Дети на то и дети. Они бегают, веселятся, познают что-то новое. Но в полной совокупности этого нового: TikTok, Instagram, интернета. Какие-то зерна, которые восприняты на данный момент не особо осознанно, потом прорастают.

Я рад, что в наш лагерь «Галактика» приехали известные артисты. Я тоже хожу в музыкальную школу. Занимаюсь, скоро уже закончу. Тоже хочу хорошо выучиться, писать разные песни и петь их на сцене.

Я просто сижу, и мне безумно интересно. Даже сама вопросы не задаю, но интересно слушать, что другие зададут. И ответы артистов.