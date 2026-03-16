В школах Беларуси пройдет единый урок, посвященный трагедии в Хатыни

В школах Беларуси 19 апреля пройдет единый урок, посвященный трагедии в Хатыни. Об этом сообщается на Национальном правовом портале.
На уроке рекомендовано использовать издание «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».
Старшеклассники могут быть привлечены к проведению уроков в 1-4 классах.
Преподаватели обсудят с учащимися важность сохранения памяти о войне, защиты исторической правды и уроков прошлого. Особое внимание будет уделено обсуждению трагедии в Хатыни.
Методические материалы для обучения размещены на Национальном образовательном портале.
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