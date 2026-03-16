Прямой эфир

В школах Беларуси пройдет единый урок, посвященный трагедии в Хатыни

16 марта 2026 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В школах Беларуси пройдет единый урок, посвященный трагедии в Хатыни-0

В школах Беларуси 19 апреля пройдет единый урок, посвященный трагедии в Хатыни. Об этом сообщается на Национальном правовом портале.

На уроке рекомендовано использовать издание «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Старшеклассники могут быть привлечены к проведению уроков в 1-4 классах.

Преподаватели обсудят с учащимися важность сохранения памяти о войне, защиты исторической правды и уроков прошлого. Особое внимание будет уделено обсуждению трагедии в Хатыни.

Методические материалы для обучения размещены на Национальном образовательном портале.

Фото: pixabay

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? Разберутся в ток-шоу «По существу»
16 марта 2026 08:56

Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? Разберутся в ток-шоу «По существу»

МЧС: В Мстиславском районе подтопило низководный мост
16 марта 2026 08:55

МЧС: В Мстиславском районе подтопило низководный мост

В Гомеле запустили производство горячих асфальтобетонных смесей
16 марта 2026 08:14

В Гомеле запустили производство горячих асфальтобетонных смесей