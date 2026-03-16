В Японии зацвела первая сакура. Полюбоваться на это, без преувеличения великолепное зрелище, приехали не только миллионы местных жителей, но и туристы из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветение сакуры – период фотосессий, медитаций и прогулок. Традиционно жители выходят в парки, а во время обеденных перерывов устраивают пикники и любуются красотой. Некоторые ради этого события специально берут отпуск. Традиция любоваться ярко-розовыми лепестками, ловить нежный аромат в воздухе появилась в Японии более тысячи лет назад и учит людей ценить момент и понимать, что в этой жизни все временно и быстротечно.