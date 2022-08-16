«Беларусь как второй дом стала». Почему переселенцы делают выбор в пользу Синеокой?

Теперь под крышей белорусского дома. Еще 401 иностранец получит паспорт нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 августа глава государства подписал соответствующий Указ о приеме в белорусское гражданство. Почему переселенцы делают выбор в пользу Синеокой? Наш корреспондент Глеб Прокофьев пообщался с семьей из украинского Мариуполя.

Алексей Черняк, переселенец из Украины:

Начались военные действия в моем городе, моей девушки родители уже переехали в Беларусь. И она тоже поехала в Беларусь с ними. Через полгода она позвала меня. Глеб Прокофьев, корреспондент:

Когда вы уезжали из Мариуполя, что там происходило?

Ольга Мештер, переселенка из Украины:

Мы уезжали 8 лет назад, в 2014 году. Сказать, что там были какие-то активные боевые действия, да. У нас очень большой город промышленный был. В основном, обстреливали округу, окраины города. В центре немножко пожгли шины, поездили танки, сказать, что там была разруха, нет. Но все равно было очень страшно, потому что дети. И оставаться там не очень хотелось, потому что знали, что ничего хорошего впереди не ожидает. У нас родственники либо Молодечно, либо Камчатка. Из двух вариантов мы выбрали, что все-таки поедем в Молодечно. Здесь папин брат, папин дядя двоюродный живут до сих пор. Выбор остановился именно на Молодечно.

Алексей Черняк:

Мы попали сначала в Молодечно, снимали квартиру. Потом начали искать себе работу, потому что в другой стране нужно работать официально, чтобы числиться. И нам подвернулось хозяйство, от Молодечно оно недалеко, 7 километров. Сначала устроилась моя теща, моей жены мама. Потом устроился и я.

Ольга Мештер:

Приняли нас хорошо, жилье предоставили, чем могли, помогали. Где-то ремонт небольшой сделать. Красный Крест на нас вышел. Помогали на работе постельными, продуктами, консервацией.

Глеб Прокофьев:

Скажите, какие плюсы вы видите для себя в получении белорусского гражданства? Алексей Черняк:

Плюсов очень много. Документы как минимум, потому что чаще всего нужно делать перевод, нотариально заверять. Гражданину тяжело жить в чужой стране. Благодаря белорусскому гражданству все будет проще. Медицина, те же самые права, которые я меняю ежегодно. МВД Беларуси: с августа прошлого года белорусское гражданство получили уже 5657 человек. Подробности здесь.

Ольга Мештер:

Белорусский паспорт я получила 12 мая. Уже три месяца у меня белорусское гражданство. Но я его очень ждала, потому что даже с видом на жительство медицинское обслуживание платное. Так как я стояла на учете в роддоме, каждый анализ, каждое УЗИ, каждый прием врача – все это было платное. И финансово тяжеловато было. Еще имея старших двоих детей, весь этот процесс длительный довольно. В течение 9 месяцев. И 12 мая я уже получила паспорт, пошла в этот момент в декретный отпуск, на больничный. Ощутимо.

Глеб Прокофьев:

Уже прожив определенное время в Беларуси, для вас дом здесь или все-таки Украина? Алексей Черняк:

Знаете, тяжело сказать. Все-таки вырос в Украине, 18 лет там прожил. Да, мне хотелось бы туда поехать. Но Беларусь для меня как второй дом стала.