Лукашенко: Беларусь и Рязанская область могут значительно прибавить в товарообороте

Беларусь и Рязанская область могут значительно прибавить в товарообороте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но главное – это не просто номенклатура, а обязательства, которые подтверждены делом. Январский товарооборот – 13,4 миллиона долларов. В Рязанской области базируются дилеры МАЗа и «Могилевлифтмаша». Работает центр аграрных технологий с техникой МТЗ и «Гомсельмаш». Повышенным спросом пользуются товары белоруской легкой промышленности.

Товарооборот с Рязанской областью растет пять лет подряд. В 2025 году его объем составил 279 миллионов долларов. Это почти 107 % к уровню 2024-го. В товарной структуре экспорта доминируют прокат стали, нефтепродукты, рыбная и молочная продукция, пластмассовые строительные детали и аккумуляторы. Основу импорта составляют шлаковата, семена рапса, соевые бобы, медные сплавы, столярные строительные изделия и другие виды товаров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали: вы приехали в свой родной город. Мы всегда рады гостям, хотя их гостями не зовешь, из Российской Федерации. Я хочу, чтобы вы были уверены: все, о чем ваша делегация, прибывшая в Минск, договорится с белорусами – промышленниками, аграриями, производителями станков, пассажирской, грузовой техники – мы выполним в срок. Мы люди обязательные, всегда были таковыми и останемся.

И показатели у нас неплохие. Мы за последние пять лет в два раза увеличили наш товарооборот, а экономика всегда является основой нашей жизни. Мы скоро достигнем 300 миллионов долларов товарооборота. Но, изучая направление сотрудничества с вами, я понял, что только углубляя эти направления, мы можем значительно добавить.

Рязанская область славилась всегда не только своими надежными военными кадрами. Рязанское высшее военное училище всегда очень много наших белорусов заканчивали, и сейчас немало их служит в наших Вооруженных Силах. Крепкие люди, которые заботятся об этой самой десантуре, беретах и так далее. Я помню с тех времен еще. Многие части, которые расформировывались после распада Советского Союза, я сохранил в дань уважения этим людям, которые всегда шли впереди, которые боролись, воевали за наши интересы.