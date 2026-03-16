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Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? Разберутся в ток-шоу «По существу»

16 марта 2026 08:56
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Профилактика исторической амнезии. Почему до сих пор в Беларуси звучат приговоры по делу о геноциде? Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? И как правда зашита в белорусский генетический код?

16 марта на площадке ток-шоу «По существу» соберутся компетентные эксперты. 

Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? Разберутся в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале ютуб. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 16 марта в 18.30.

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