Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? Разберутся в ток-шоу «По существу»

Профилактика исторической амнезии. Почему до сих пор в Беларуси звучат приговоры по делу о геноциде? Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? И как правда зашита в белорусский генетический код?

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