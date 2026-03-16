Бюджет Минска в 2025-м сохранил социальную направленность
Бюджет Минска в 2025 году сохранил социальную направленность, а доходная часть городской казны выросла более чем на 12 миллиардов рублей. Почти половина всех расходов была направлена на финансирование социальной сферы и поддержку населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Значительные средства пошли на развитие городской инфраструктуры. На ремонт школ, больниц и других социальных объектов, а также закупку оборудования потратили полмиллиарда рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Появились и новые объекты – детские сады, школы, поликлиники. Кроме того, город активно обновлял общественный транспорт, закупив 29 электробусов, 13 трамваев, 79 троллейбусов и четыре состава для метро.
Также выполнен план по вводу жилья, построено почти 720 тысяч квадратных метров. Городские власти продолжают работу над сохранением экономической стабильности столицы. Важный вклад в развитие вносят предприятия Минска – в 2025 году только импортозамещающей продукции произведено более чем на два миллиарда долларов.
Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Минск продолжает развиваться. Мы выпускаем инновационную продукцию, каждый год мы прирастаем в части увеличения доли ее. В 2025 году этот показатель составил 22,8 %. Также мы продолжаем работать с экспортом продукции, работой услуг. Этот показатель на уровне 2025 года составил 15,6 миллиардов долларов, что если по соотношению к ВРП составило практически половину нашего ВРП города Минска.
Рост экономики отразился и на уровне жизни горожан. Среднемесячная зарплата в Минске по итогам года составила 3 тысячи 604 рубля.