Бюджет Минска в 2025-м сохранил социальную направленность

Бюджет Минска в 2025 году сохранил социальную направленность, а доходная часть городской казны выросла более чем на 12 миллиардов рублей. Почти половина всех расходов была направлена на финансирование социальной сферы и поддержку населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительные средства пошли на развитие городской инфраструктуры. На ремонт школ, больниц и других социальных объектов, а также закупку оборудования потратили полмиллиарда рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Появились и новые объекты – детские сады, школы, поликлиники. Кроме того, город активно обновлял общественный транспорт, закупив 29 электробусов, 13 трамваев, 79 троллейбусов и четыре состава для метро.

Также выполнен план по вводу жилья, построено почти 720 тысяч квадратных метров. Городские власти продолжают работу над сохранением экономической стабильности столицы. Важный вклад в развитие вносят предприятия Минска – в 2025 году только импортозамещающей продукции произведено более чем на два миллиарда долларов.