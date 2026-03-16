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Премьер Польши Туск заявил о реальной угрозе выходе страны из ЕС

16 марта 2026 09:54
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Премьер Польши Туск заявил о реальной угрозе выходе страны из ЕС-0

Премьер Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза – Polexit. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, идею поддерживают праворадикальные партии «Конфедерация» и большинство представителей партии «Право и справедливость», а президент Кароль Навроцкий выступает их покровителем.

Поводом для обострения дискуссии стало решение президента наложить вето на закон о кредите по программе ЕС SAFE на закупку вооружений.

Ранее Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 млрд евро по этой программе, после чего соответствующий закон принял польский парламент.

Фото: pixabay

# Международная политика

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