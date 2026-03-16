ГПК: въезда в ЕС ожидают около 300 легковых авто и 500 грузовиков

Около 300 легковых и 540 грузовых автомобилей ожидают въезда в Евросоюз. Об этом пишет Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Наиболее загружен литовский пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), где скопилось около 260 фур. Еще 230 грузовиков стоят перед «Шальчининкаем» («Бенякони»).

На польском направлении у переходов «Бобровники» («Берестовица») и «Кукурыки» («Козловичи») ожидают 49 грузовиков. Очереди легковых авто – около 300 машин – фиксируются перед пунктами «Тересполь» («Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги»).

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