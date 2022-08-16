МВД Беларуси: с августа 2021 года белорусское гражданство получили уже 5657 человек

Теперь под крышей белорусского дома. Еще 401 иностранец получит паспорт нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне глава государства подписал соответствующий Указ о приеме в белорусское гражданство. Почему переселенцы делают выбор в пользу Синеокой?

Виталий Наумчик, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

В рамках выполнения поручения главы государства с августа прошлого года по результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили уже 5 657 человек. Из них указами Президента приняты в гражданство Республики Беларусь 3 030 человек, органами внутренних дел оформлены решения о предоставлении белорусского гражданства 2 627 лицам.