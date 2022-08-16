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МВД Беларуси: с августа 2021 года белорусское гражданство получили уже 5657 человек

16 августа 2022 18:30
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Теперь под крышей белорусского дома. Еще 401 иностранец получит паспорт нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне глава государства подписал соответствующий Указ о приеме в белорусское гражданство. Почему переселенцы делают выбор в пользу Синеокой?  

Подробнее расскажет наш корреспондент Глеб Прокофьев.  

МВД Беларуси: с августа 2021 года белорусское гражданство получили уже 5657 человек-1

Виталий Наумчик, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:  
В рамках выполнения поручения главы государства с августа прошлого года по результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили уже 5 657 человек. Из них указами Президента приняты в гражданство Республики Беларусь 3 030 человек, органами внутренних дел оформлены решения о предоставлении белорусского гражданства 2 627 лицам.  

МВД Беларуси: с августа 2021 года белорусское гражданство получили уже 5657 человек-4

Глеб Прокофьев, корреспондент:  
Поток украинских беженцев, въезжающих в нашу страну, не прекращается. В поисках хорошей жизни они выбирают Беларусь. Желающих немало. Наша страна по-прежнему готова протянуть руку помощи.  

«Беларусь как второй дом стала». Почему переселенцы делают выбор в пользу Синеокой? Читайте здесь.  

# Государственная политика # общество # Глеб Прокофьев # Виталий Наумчик # Фотофакт

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