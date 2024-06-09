Гродно объединил больше 30 национальностей! Яркие моменты фестиваля культур

Фестиваль национальных культур в Гродно проходит в 14 раз, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В первом, который прошел еще в 90-х, участвовали и поляки, и украинцы, и литовцы, и молдаване, и армяне. В то время понимание и дружба между народами воспринималось как нечто само самой разумеющееся. Никто и подумать не мог, что может быть по-другому. Ошибались. Сейчас ситуация изменилась. Власти той же Прибалтики и Польши, не говоря уже об Украине, белорусов и россиян хотят сделать врагами.

Отменяют русскую культуру. Воюют с памятниками, с топонимикой, даже с Пушкиным и Достоевским. Хотя наши культуры – восточнославянские, близкие родственники, разделить которых не так и просто. В культурном, историческом плане мы тесно переплетены, связаны. Да, отставить свое тоже нужно и важно, чтобы, как писал классик, беларусамі звацца, но и доходить в этом до абсурда, запрещая книги, оперу, уничтожая памятники, не делает никому чести. Белорусы всегда были толерантны и терпимы к другим народам, независимо от того, на каком языке говорят, в какого Бога верят. Для нас это основа, на которой стоим и что несем в остальной мир, и о чем и этот фестиваль национальных культур в Гродно, на котором побывала наша Галина Буро.

Это не бразильский Рио, а масштабный белорусский карнавал. Театрализованное шествие с потрясающей энергетикой. Больше 30 национальностей. И все приглашены на свадьбу – такова идея фестиваля. Несут хорошее настроение и подарки. Белорусы с караваем, у мордвинов гранатовый щербет, нигерийцы с сумкой ручной работы, в Палестине принято дарить платки, поляки испекли старопольский пряник, а татары чак-чак, цыгане изготовили денежное дерево. Эта многонациональная свадьба точно без драки. На белорусской земле все диаспоры живут в мире. Посол Индии в Беларуси: фестиваль национальных культур в Гродно организован замечательно. Подробности. И вот уже исторический центр Гродно напоминает карту мира – 19 национальных подворий, где ноги сами идут в пляс.

Для путешествия по странам виза не нужна. Все безгранично открыты, будь то поляки, литовцы, греки или немцы. Самое большое подворье – у белорусов, на правах гостеприимных хозяев. Читайте здесь. И мілагучным словом одарят, и мясной пир устроят. Колбаски, рульки, ребрышки на огне, и, кстати, изобретательности нам не занимать.

Впервые приехали представители Аргентины, Монголии, Бурятии, Камеруна и Египта – добро пожаловать в фестивальную семью. Для путешествия по странам навигатор здесь не требуется. Да и язык танца не нуждается в переводчике.

Со вкусом и на русском подворье – к столу приглашают кубанские казаки. Читайте здесь.

А еще кокошники, расшитые сарафаны и роскошные украшения. В таких хоть в пир, хоть в мир. Или в гости, скажем, к украинцам, и вы не ослышались. Вот они рядом, поют песни. Фестиваль объединяет народы.

Юлия Комарова, участница фестиваля:

Надо жить в единстве и согласии. Прекрасный фестиваль, который раз в два года объединяет такое количество диаспор, проживающих в нашей стране. Разве это не прекрасно?

Галина Буро, корреспондент:

На фестивальные дни в Гродно приехали тысячи туристов. Вы только посмотрите на это море из людей, которое заполонило исторический центр. Причем это не только жители нашей страны, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья.

Рима Али, гостья фестиваля:

Я из Судана. Мне так нравится фестиваль, очень! Это так весело. Даже моему малышу. Я встретила так много новых друзей, это здорово. Такие дружелюбные все. Да и погода не подвела. Гость фестиваля национальных культур: «Беларусь – одна страна в мире, в которой уживаются все народы!» Подробности.

Тема фестиваля в этом году – семейные традиции. Конечно, тема семьи раскрывается и в широком смысле этого слова. Сегодня для более чем 150 национальностей Беларусь стала вторым домом, где им комфортно жить и развиваться.

Адам Колдыбенко, участник фестиваля:

Я цыган чистокровный. Марина Щербакова, участница фестиваля:

А я белоруска чистокровная. Адам Колдыбенко:

Но иногда разговаривает по-цыгански, а я по-белорусски. Марина Щербакова:

Я ему всегда, как встретимся: бахталэ ромалэ!