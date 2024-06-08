8 июня на фестивале национальных культур в Гродно откроются подворья стран-участниц

Фестиваль национальных культур в Гродно удивляет гостей размахом и неповторимым колоритом. По традиции, главными точками притяжения станут национальные подворья. В этот раз их 19. Они разместятся во двориках и на площадках, прилегающих к центральным улицам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У всех желающих сегодня будет возможность поближе познакомиться с традициями разных стран и даже попробовать их национальные блюда.

Самое большое и многочисленное подворье, как всегда, белорусское. В нем представлены все регионы нашей страны. К слову, посмотреть, что предлагают на национальной площадке, гости фестиваля могли уже со вчерашнего дня. А сегодня в полдень двери распахнут подворья и других стран-участниц, которых белорусы особенно ждут на фестивале. Мы всегда с открытой душой принимаем на своей земле тех, кто приезжает к нам с добрыми намерениями. Беларусь стала домом для представителей более чем 150 национальностей. Они уважают традиции друг друга и уже многие годы мирно живут на нашей земле. Фестиваль национальных культур стал символом их дружбы и единства.

Быт белоруса, он всегда заключается, чтобы быть в связке, жить толокой, как говорится, помогать друг другу, не за деньги, а только за то, чтобы соседу было счастье, всем было хорошо.