8 июня на фестивале национальных культур в Гродно откроются подворья стран-участниц
Фестиваль национальных культур в Гродно удивляет гостей размахом и неповторимым колоритом. По традиции, главными точками притяжения станут национальные подворья. В этот раз их 19. Они разместятся во двориках и на площадках, прилегающих к центральным улицам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У всех желающих сегодня будет возможность поближе познакомиться с традициями разных стран и даже попробовать их национальные блюда.
Самое большое и многочисленное подворье, как всегда, белорусское. В нем представлены все регионы нашей страны. К слову, посмотреть, что предлагают на национальной площадке, гости фестиваля могли уже со вчерашнего дня. А сегодня в полдень двери распахнут подворья и других стран-участниц, которых белорусы особенно ждут на фестивале. Мы всегда с открытой душой принимаем на своей земле тех, кто приезжает к нам с добрыми намерениями. Беларусь стала домом для представителей более чем 150 национальностей. Они уважают традиции друг друга и уже многие годы мирно живут на нашей земле. Фестиваль национальных культур стал символом их дружбы и единства.
Быт белоруса, он всегда заключается, чтобы быть в связке, жить толокой, как говорится, помогать друг другу, не за деньги, а только за то, чтобы соседу было счастье, всем было хорошо.
– Мы ўсе разам, усе родныя, блізкія, і галоўнае, што свайго карэння не губляем.
– Да, i мы ўсе гэта падтрымліваем, і гэта, знаеце, вось так трымаем, што нам дзяліць? Паглядзіце, якое прыгожае надвор’е, якое прыгожае неба, якія прыгожыя людзі, гэта ж адно задавальненне святкаваць.
– Адна краіна Беларусь.
Накануне вечером театрализованное шествие и большой гала-концерт открыли праздничные действа. Телеверсию смотрите 9 июня в 17.45 на телеканале «РТР-Беларусь». Напомним, «Столичное телевидение» – главный информационный партнер фестиваля национальных культур. Чтобы передать фееричную атмосферу, которая царит в эти дни в Гродно, наши корреспонденты, операторы, режиссеры работают практически в режиме нон-стоп.
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