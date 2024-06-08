Гость фестиваля национальных культур: «Беларусь – одна страна в мире, в которой уживаются все народы!»

Праздник, который объединяет народы. Гродно в эти дни стал многонациональным домом для людей со всех уголков мира. Ярко, масштабно и колоритно прошел в городе фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это, наверное, одна страна такая в мире, как я говорю, в которой уживаются все народы, никто не притесняет никого, для меня не существует ни религии, ни национальностей, понимаете, мы все едины в нашей Беларуси. Я считаю, что, конечно, что заслуги Президента нашего очень много в этом. Вчера я слышу, сзади говорят, ой, украинцы идут! Я говорю, это наши украинцы, наши литовцы, это наши поляки!

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