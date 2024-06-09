Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно

Гродно принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Грузины подготовили 18-килограммовый торт, который в точности передает горный рельеф Грузии. Гостей угощали лавашом, чурчхелой, сырами, шашлыком и домашними напитками.

Очень вкусно, великолепно.

Со вкусом и на русском подворье – к столу приглашают кубанские казаки.

Ребра свиные, смесь с овощами. Вот интересное блюдо – кабачок фаршированный. Подробности.

Беларусь – как место дружбы для всех, независимо от языка и цвета кожи. А вот место силы для казахов – юрта, пусть даже импровизированная. Это кочевный дом, где накрыли дастархан – стол с блюдами. Их не описать, надо пробовать.