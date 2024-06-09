Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно

Гродно принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Гродно принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Грузины подготовили 18-килограммовый торт, который в точности передает горный рельеф Грузии. Гостей угощали лавашом, чурчхелой, сырами, шашлыком и домашними напитками.
Очень вкусно, великолепно.
Со вкусом и на русском подворье – к столу приглашают кубанские казаки.
Ребра свиные, смесь с овощами. Вот интересное блюдо – кабачок фаршированный. Подробности.
Беларусь – как место дружбы для всех, независимо от языка и цвета кожи. А вот место силы для казахов – юрта, пусть даже импровизированная. Это кочевный дом, где накрыли дастархан – стол с блюдами. Их не описать, надо пробовать.
Айгерим Бельгужанова, участница фестиваля:
Это курт, это творожный соленый сыр, который изготавливают, используя творожную массу, которую проводят через сито, извлекая жидкость. И потом эту творожную массу засаливают, приводят в форму и сушат. И такой курт вкусный получается.
Галина Буро, корреспондент:
Очень интересный. Я такое еще не пробовала.
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