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Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно

09 июня 2024 17:31
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Гродно принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно-1

Грузины подготовили 18-килограммовый торт, который в точности передает горный рельеф Грузии. Гостей угощали лавашом, чурчхелой, сырами, шашлыком и домашними напитками.

Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно-4

Очень вкусно, великолепно.

Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно-7

Со вкусом и на русском подворье – к столу приглашают кубанские казаки.

Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно-10

Ребра свиные, смесь с овощами. Вот интересное блюдо – кабачок фаршированный. Подробности.

Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно-13

Беларусь – как место дружбы для всех, независимо от языка и цвета кожи. А вот место силы для казахов – юрта, пусть даже импровизированная. Это кочевный дом, где накрыли дастархан – стол с блюдами. Их не описать, надо пробовать.

Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно-16

Айгерим Бельгужанова, участница фестиваля:
Это курт, это творожный соленый сыр, который изготавливают, используя творожную массу, которую проводят через сито, извлекая жидкость. И потом эту творожную массу засаливают, приводят в форму и сушат. И такой курт вкусный получается.

Чем угощали грузины, кубанцы и казаки? Попробовали блюда на фестивале культур в Гродно-19

Галина Буро, корреспондент:
Очень интересный. Я такое еще не пробовала.

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# Фестиваль культур в Гродно # общество # Галина Буро

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