Госклиника или частники – где дешевле лечить зубы? Сравнили цены в учреждениях
Еще в 2023 году в Беларуси пытались навести порядок со стоимостью стоматологических услуг. Завышения были. Факты фиксировала специальная комиссия, которая была создана по личному распоряжению нашего Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В итоге с прошлого декабря ввели максимальные тарифы и инструкции, как выставлять чек, но анамнез показал, что нужного эффекта не добились.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы сейчас позвоним в несколько частных клиник города Бреста для того, чтобы узнать стоимость на рентгенограмму и сравнить, собственно, с постановлением Минздрава. Ну что ж, начнем.
– Дентальный снимок по стоимости 11 рублей 43 копейки.
– Один зубик 3 рубля 31 копейка.
– 5,56 по стоимости рентген одного зуба.
Кристина Протосовицкая:
Сейчас мы звоним в госклинику просто для сравнения.
Снимки у нас платные в любом случае, но не делают всем желающим. Если у вас направление конкретно в нашу поликлинику, есть смысл приходить. Стоимость до 5 рублей.
В прайсе же от Минздрава можно найти две предельные стоимости рентгенограммы в зависимости от того, кто ее проводит: врач или лаборант, чем и пользовались некоторые недобросовестные клиники, выставляя счет по максимуму, Комитет госконтроля проверил свыше 40 клиник по всей стране.
Новые тарифы на платную стоматологию. Что изменится для пациентов и врачей?
Светлана Смальцер, начальник отдела контроля в системе здравоохранения, спорта и туризма Комитета госконтроля Беларуси:
Включение в оплату людям дополнительных услуг, которые в принципе не влияли на качество лечения, либо элементарные приписки тех услуг, которые в принципе не оказывались. Отсутствует нормативно закрепленный документ, чтобы человек при оплате услуг получил акт выполнения их работы. И вот это нарушение порождает не совсем честное действие со стороны частных центров.
Подробности в видео.