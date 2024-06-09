Госклиника или частники – где дешевле лечить зубы? Сравнили цены в учреждениях

Еще в 2023 году в Беларуси пытались навести порядок со стоимостью стоматологических услуг. Завышения были. Факты фиксировала специальная комиссия, которая была создана по личному распоряжению нашего Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В итоге с прошлого декабря ввели максимальные тарифы и инструкции, как выставлять чек, но анамнез показал, что нужного эффекта не добились.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы сейчас позвоним в несколько частных клиник города Бреста для того, чтобы узнать стоимость на рентгенограмму и сравнить, собственно, с постановлением Минздрава. Ну что ж, начнем.

– Дентальный снимок по стоимости 11 рублей 43 копейки.

– Один зубик 3 рубля 31 копейка.

– 5,56 по стоимости рентген одного зуба.

Кристина Протосовицкая:

Сейчас мы звоним в госклинику просто для сравнения.