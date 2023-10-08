Гродненский завод арматуры освоил около 40 единиц инновационной продукции за 2023-й

Новости Беларуси. После введения санкций мы пересмотрели наши торгово-экономические подходы и еще раз убедились, что рассчитывать нужно только на себя. Сейчас перед каждым предприятием стоит задача – включаться в программы по импортозамещению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На заводе телевизоров в Витебске стали выпускать супербыстрые станции зарядки электротранспорта. Подробнее.

А это уже Гродно. Завод по выпуску водо- и газозапорной арматуры. Производство уникальное, ведь более 60 % работников – инвалиды по слуху. Но предприятие не только с социальной ответственностью, но и с высокими экономическими результатами. Эталонное качество этих деталей знают далеко за рубежом. Галина Буро, корреспондент:

На сегодня завод экспортирует около 65 % товаров. К слову, здесь производят около 90 видов шаровой продукции – ни один завод Восточной Европы не имеет такой номенклатуры. А теперь взят курс на разработку технологий в рамках импортозамещения. Спойлер: успешно.

Юрий Панин, главный технолог предприятия по производству арматуры:

Это регулятор перепада давления 15-го диаметра. В текущем месяце мы уже осваиваем 20-й диаметр, и в конце месяца будет освоен также 25-й. Это импортозамещающая продукция, которая по своим характеристикам я могу сказать, что превосходит импортные аналоги.

Раньше такие сложные приборы изготавливали только в Швеции. На гродненском заводе разработали свою технологию производства регуляторов. В целом за этот год освоили около 40 единиц инновационной продукции – ее никто не выпускает на территории СНГ. Это товары теплотехнического назначения. Свой эффект дает и союзный тандем. Юрий Панин:

Мы изготавливаем изделия с московской организацией, совместно тестируем конструкции, вносим какие-то изменения, выполняем гидравлические характеристики.