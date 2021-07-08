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«Кто я такой, чтобы отказывать?» Фотографируется ли Азарёнок с поклонниками и почему поклялся попасть в 5-й пакет санкций?

08 июля 2021 23:01
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Вам до сих пор неловко, когда на мероприятиях вас десятками не отпускают люди, чтобы сфотографироваться?

«Кто я такой, чтобы отказывать?» Фотографируется ли Азарёнок с поклонниками и почему поклялся попасть в 5-й пакет санкций?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Да, меня сразу начинает это немножко волновать: зачем, тут много достойных людей, блогеры, журналисты. Но что-то людям нравится. Я никому не отказываю: кто я такой, чтобы отказывать людям, если они просят?

Марат Марков:
Мне нравится, что вы даже сейчас, когда говорите об этом, начинаете стесняться. В 2006 году ваш отец попал под американские санкции. Время циклично. Вы боитесь таких ограничений?

Григорий Азаренок:
Я очень расстроился, когда вышел четвертых пакет санкций, я ожидал увидеть там свою фамилию и не увидел. Я после этого поклялся, что в пятом я буду обязательно. Я уже такое что-нибудь сделаю про этих европейцев обалдевших, что в пятый мне надо попасть.

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# Санкции # общество # Григорий Азарёнок # Марат Марков # Фотофакт

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