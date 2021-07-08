«Кто я такой, чтобы отказывать?» Фотографируется ли Азарёнок с поклонниками и почему поклялся попасть в 5-й пакет санкций?

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: Вам до сих пор неловко, когда на мероприятиях вас десятками не отпускают люди, чтобы сфотографироваться?

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, меня сразу начинает это немножко волновать: зачем, тут много достойных людей, блогеры, журналисты. Но что-то людям нравится. Я никому не отказываю: кто я такой, чтобы отказывать людям, если они просят?

Марат Марков:

Мне нравится, что вы даже сейчас, когда говорите об этом, начинаете стесняться. В 2006 году ваш отец попал под американские санкции. Время циклично. Вы боитесь таких ограничений?

Григорий Азаренок:

Я очень расстроился, когда вышел четвертых пакет санкций, я ожидал увидеть там свою фамилию и не увидел. Я после этого поклялся, что в пятом я буду обязательно. Я уже такое что-нибудь сделаю про этих европейцев обалдевших, что в пятый мне надо попасть.

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