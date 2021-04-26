Кто сегодня занимается предательской демагогией? Мнение политолога

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В ментальности у нас такое: чуть что – сразу обращаться наверх. Вадим, как вы думаете, сегодня будет у нас масштабная акция, выйдут? Сколько народу выйдет?

Вадим Боровик, политолог:

Повода с точки зрения пострадавших территорий нет. Государство этим занимается. Последняя мысль Президента, она здравая. Сначала мы думали, как сохранить эти территории, как ими заниматься, как обеспечить жизнь. Сегодня мы думаем на перспективу, на десятилетия – как мы будем это развивать. Поэтому все, кто выходят сегодня, – это спекулянты и преступники.