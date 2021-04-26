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Кто сегодня занимается предательской демагогией? Мнение политолога

26 апреля 2021 16:25
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Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Кто сегодня занимается предательской демагогией? Мнение политолога-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В ментальности у нас такое: чуть что – сразу обращаться наверх. Вадим, как вы думаете, сегодня будет у нас масштабная акция, выйдут? Сколько народу выйдет?

Вадим Боровик, политолог:
Повода с точки зрения пострадавших территорий нет. Государство этим занимается. Последняя мысль Президента, она здравая. Сначала мы думали, как сохранить эти территории, как ими заниматься, как обеспечить жизнь. Сегодня мы думаем на перспективу, на десятилетия – как мы будем это развивать. Поэтому все, кто выходят сегодня, – это спекулянты и преступники.

Кто сегодня занимается предательской демагогией? Мнение политолога-4

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Давайте не автозаки туда, а автобусы. Их туда волонтерами на два дня, на полный пансион, помочь.

Вадим Боровик:
Абсолютно правильно, надо поработать. 

Кирилл Казаков:
Может, кто-нибудь там останется и найдет себе работу.

Кто сегодня занимается предательской демагогией? Мнение политолога-7

Вадим Боровик:
Помните, было «говорите правду, мошенники». Они говорили правду. Лукашенко что сделал на следующий день? Он заставил всех губернаторов, чиновников местных – прямые линии с населением и конкретные вопросы. Первое – это было ЖКХ, занимайтесь этими вопросами. То же самое здесь, Чернобыль. Можно было популяризировать, можно было идеологам болтать языком. Но мы чем занимались? Выделяли деньги и осваивали территории, чтобы люди могли жить достойно на этих территориях. В первую очередь качество жизни человека, а потом уже демагогия, рассказы, сказки. Вот сегодня они занимаются предательской демагогией.

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Кирилл Казаков # Вадим Боровик # Илья Бегун # Фотофакт

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