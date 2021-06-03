Николай Щёкин: Протасевича за 30 сребреников предали. Кто на очереди?

Новости Беларуси. Действия белорусских авиационных властей и экстренных служб по внеплановой посадке самолета Ryanair в Минске полностью соответствовали международным нормам и правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуацию буквально по секундам 2 июня разложили наши коллеги в фильме-расследовании на телеканале ОНТ. Подробно остановились и на личности задержанного Романа Протасевича, летевшего рейсом. Как он сам прокомментировал этот факт и кому было выгодно, чтобы Boeing экстренно приземлился в Минске? Сегодня он расскажет еще больше. Ну а пока разбор полетов от Григория Азаренка. Внеплановый выпуск «Тайных пружин политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях философ, политолог Николай Щекин. Как вам кино, как впечатления? Николай Щекин, философ, политолог:

Знаете, я на БЕЛТА сейчас написал, что это эффект взорвавшейся бомбы. С одной стороны, справедливость восторжествовала, с другой стороны, тяжелые. О Романе Протасевиче: он проговорил, что его слили, и видно было, что он хочет отомстить Григорий Азаренок:

Давайте сразу разделим два момента. Есть тот эпизод, когда мы полностью опровергли всю ложь касательно самолета, и есть эпизод с Протасевичем. Николай Щекин:

Все, что опровергли, – легче стало намного. Действительно все стало на свои места. Все, о чем говорил глава государства... Григорий Азаренок:

По минутам, по минутам… Николай Щекин:

Причем всю последнюю неделю наше белорусское экспертное сообщество небольшое – все это подтвердилось. Он вчера проговорил о том, что его слили, и видно было, что он хочет отомстить. Да, эта месть выйдет в то, что он распишет все, что нам необходимо, нашим спецслужбам, а с другой стороны, ведь насколько мелкие люди. Григорий Азаренок:

Да, сразу всех своих слить.

Николай Щекин:

Все, что получилось. Вы посмотрите: просто не поделили либо деньги, либо не поделили уже там еще, точнее за границей, должности. Григорий Азаренок:

Давайте подчеркнем. Все говорят, что «такого не может быть, потому что такого не может быть никогда». Но мы же с вами знаем и методы западных спецслужб, и особенно крысиную сущность всей этой оппозиции. Они друг друга сдавали десятилетиями. Все было спланировано. Вячорка, как и Протасевич, оказался «куклой» Николай Щекин:

Давайте так, самый первый принцип: спецслужбы никогда не будут делать ставку на сильных личностей, просто они не пойдут на сдачу страны. Спецслужбы берут самых слабых, самых закомплексованных и тех, кто очень хочет заработать любыми путями, вот они и появились. Григорий Азаренок:

Давайте зафиксируем один самый главный момент: сообщение о том, что Протасевич задержан, появилось у Франака Вячорки. Как мы видим, по времени в этот момент Протасевич спокойно проходит таможенные процедуры, никого не интересует и так далее. Это о чем говорит? Николай Щекин:

Это говорит о том, что, конечно, все было спланировано. Но как? Вячорка, так же, как и Протасевич, оказался «куклой». Григорий Азаренок:

Надо понимать: он ближе всех связан с западными спецслужбами, он сотрудник «Радио Свобода», и уже много лет. Западные страны, лидеры их должны принести извинения Президенту Лукашенко Николай Щекин:

Это да. Но мы же еще роль Протасевича до конца не понимаем. Я думаю, они были на равных ролях, спецслужбы. Здесь между ними конкуренция была, плюс, я считаю, была крупная провокация. Они просто слили, а уже действия за спецслужбами. Очень Запад надеялся – Вячорка и Протасевич, и Мотолько провоцировать здесь ситуацию, которая бы не имела обратного хода. Ведь то, что сейчас обнаружилось, что получается? Получается следующее: теперь западные страны, лидеры их, политические элиты должны принести извинения Президенту Лукашенко.

Григорий Азаренок:

Но ничего не происходит. Они сегодня заявляют о саммите НАТО, им неинтересно вообще. Они не могут понять личность Президента, они даже не могут понять, что происходит в Беларуси Николай Щекин:

Более того, они теперь должны не просто отменить санкции, они должны теперь ввести санкции на других людей, о которых сейчас говорит как раз Протасевич. Они озлобились, оскалились на нас. Мало того что Президент оказался крепким орешком, так еще я удивляюсь, мы с вами об этом говорили, экспертное сообщество коллективного Запада оказалось либо недалеким, либо невежественным, либо глупее, чем мы надеялись. Они даже не могут понять, как я говорил, не то что самого Президента, личность Президента, они даже не могут понять то, что происходит у нас в Беларуси. Почему они считают, что все здесь, в Беларуси, полыхает, все хотят выйти на улицу? Откуда такое самомнение? Откуда эти иллюзии? Григорий Азаренок:

Наши беглые рассказывают им там. Николай Щекин:

Это говорит о том, что очень низкий уровень экспертного этого сообщества. Кто им там дает такие консультации? Григорий Азаренок:

Опять же, это исторически повторяется. Мы знаем, что Гитлер очень плохо оценивал ситуацию в Советском Союзе перед нападением. Пожалел потом. Он сказал, что все народы восстанут... Николай Щекин:

И спецслужбы покупаются на это. Тараном идут сюда, и получается все наоборот. Но это благодаря монолитности нашего общества и благодаря харизме, очень сильной харизме Лукашенко. Вы знаете, пройдет время, может быть даже год, а может быть и больше, мы начнем оценивать его роль. Вот некоторые смеются с моих слов либо с сарказмом относятся, но надо видеть будущее, философски осмысливать, абстрагируясь от этих нюансов.

Григорий Азаренок:

Против огромной мощи коллективного злобного Запада небольшая страна по ресурсам, по экономике противостоит, и успешно противостоит. «Все зависит от личности, все зависит от руководителя» Николай Щекин:

И поверьте, когда в качестве аргумента приводят, что мы устояли, что рядом Россия. Но мы можем привести и Сербию в пример. Григорий Азаренок:

Россия рядом была и с Януковичем. Николай Щекин:

Да, и с Януковичем была, и смысл? Все зависит от личности, все зависит от руководителя. Григорий Азаренок:

Судьба предателей, беглых и так далее. Стоит ли им вообще ожидать чего-то хорошего, учитывая эту ситуацию? Протасевича за 30 сребреников предали. Кто на очереди? Николай Щекин:

Нет. Во-первых, их последующие поколения будут прокляты. Они уже природой, богом прокляты. Во-вторых, где бы они ни были, поверьте – из истории, у них будет гореть земля в любом государстве, и воздух всегда будет у них спертым. И третье, я не знаю, как они должны покаяться перед нашим народом, а это единственный выход сейчас – встать на колени, приехать, может быть, сюда – пожалуйста, приезжайте. Конечно, вы получите свое, но встать на колени и попросить прощения. Не у Лукашенко, нет, а у белорусского народа – у наших предков, у нашей памяти – и вымаливать это прощение в монастыре в буквальном смысле, но не притрагиваясь к кресту, потому что они уже его опорочили. Сейчас Протасевича за 30 сребреников предали. Ну, хорошо. Кто на очереди? Я думаю, что, как я вам говорил, либо сакральная жертва будет, либо здесь кто-то еще случайно появится на нашей территории, случайно. Но мы будем всем рады. У нас СИЗО КГБ подтвердил: еще не осужденный, а идет следствие все-таки, что кормят хорошо, макаронами. Я посмотрел, вы знаете, хорошо выглядит молодой человек. Он намного хуже выглядел, когда появилось в Сети много видео, когда его родители выгоняли из дома, за бчб, кстати, флаг.

Николай Щекин:

А вот если кто-то думал, что все можно скрыть в этой жизни – нет, особенно в современном мире. Он тогда намного хуже выглядел, когда убегал из дома. А сейчас он прекрасно выглядит, сотрудничает со спецслужбами. Но меня больше сейчас что волнует? Его подруга – такие, как подруга – вот эта Сапега, которая создавала списки. Григорий Азаренок:

И мы сейчас читаем переписки, там жуткие… Николай Щекин:

Когда наших детей, нас с вами лично и многих других включали в эти черные списки, давали все наши данные. Григорий Азаренок:

И они между собой общаются: а у этого есть дети? А у этого? А где его машина? А давай… А этот рядом, перебьем ему ноги. О «черных списках»: скоро будет там даже 90 % населения Беларуси Николай Щекин:

Так это же нацистская система, это же гестаповская система. Вы представляете, что они нам хотели сделать? Григорий Азаренок:

«Я такая веселенькая, отпустите меня…»

Николай Щекин:

Да, «отпустите меня». Ты создала, я бы сказал, Telegram гестапо. В буквальном смысле Telegram гестапо, после которого осталось только расстрелять, вывести на площадь и расстрелять. Это было бы, если бы они были у власти. Григорий Азаренок:

Конечно. Николай Щекин:

Так вот это еще хуже. Этот идеолог и деньги брал. А эта уже реально не просто руководила – она исполняла эти приказы. И я уверен почему-то в том, что если бы здесь вдруг произошел госпереворот, она бы первая с автоматом вышла. Вот это страшно. Григорий Азаренок:

Но не на баррикады, а расстреливать, к стенке. Николай Щекин:

Нет, именно расстреливать. Григорий Азаренок:

Мучить и расстреливать людей.