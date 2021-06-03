Ещё две больницы Минска возвращаются к привычному режиму работы

Новости Беларуси. В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией еще два минских медучреждения вернутся к привычному режиму работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией еще два минских медучреждения вернутся к привычному режиму работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
4 июня в 3-й клинической больнице имени Клумова возобновляется работа родильного дома и нескольких отделений: пульмонологического, кардиологического и гастроэнтерологического. А с 6 июня в 1-й клинической больнице начнут оказывать медпомощь пациентам отделений ревматологии, кардиологии и гинекологии.