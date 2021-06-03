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Ещё две больницы Минска возвращаются к привычному режиму работы

03 июня 2021 16:48
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Новости Беларуси. В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией еще два минских медучреждения вернутся к привычному режиму работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ещё две больницы Минска возвращаются к привычному режиму работы-1

4 июня в 3-й клинической больнице имени Клумова возобновляется работа родильного дома и нескольких отделений: пульмонологического, кардиологического и гастроэнтерологического. А с 6 июня в 1-й клинической больнице начнут оказывать медпомощь пациентам отделений ревматологии, кардиологии и гинекологии.

# Больницы Минска # общество # Фотофакт

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