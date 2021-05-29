«Единственный рецепт – это любовь». Преподаватель педуниверситета рассказала о своей работе и воспитании детей

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к декану факультета дошкольного образования БГПУ имени Максима Танка Анцыпирович Ольге Николаевне.

Анцыпирович Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Влада Родовская:

Расскажите про ваш путь становления.

Ольга Анцыпирович, декан факультета дошкольного образования БГПУ имени Максима Танка:

Весь мой профессиональный путь связан с моим родным, любимым педагогическим университетом имени Максима Танка. Здесь я получила высшее образование, закончила бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и работала, начиная с должности ассистента. Потом преподавателем, старшим преподавателем, заместителем декана по учебной работе. И вот уже почти пять лет я тружусь на общее благо университета и нашей системы дошкольного образования (надеюсь, что достаточно продуктивно) в должности декана факультета дошкольного образования. Влада Родовская:

Почему вы решили стать педагогом? Ольга Анцыпирович:

У меня была счастливая возможность поучиться в уникальном учебном заведении – в лицее при БГУ. Я как раз из первого выпуска этого заведения. Я училась там по направлению «прикладная математика». Собственно говоря, у меня были все шансы стать в перспективе программистом, но так сложилось, что работа с людьми и в области музыкального искусства мне показалась ближе. Еще и старшая сестра к этому моменту уже стала педагогом, закончила наш педагогический университет. Поэтому выбор сложился вот таким образом, о чем я ни минуты не жалею и считаю, что выбирай профессию, которую ты будешь любить, и ты ни одного дня не будешь работать. Это, наверное, про меня.

Влада Родовская:

Что для вас значит быть деканом целого факультета? Ольга Анцыпирович:

В первую очередь, это очень большая ответственность. Ответственность за людей – за преподавателей и за студентов. Самая большая задача – создать такую атмосферу, в которой будет поддерживаться, культивироваться желание работать и учиться. Возможность увидеть практически в каждом его сильные личностные и профессиональные стороны и опереться именно на эти стороны, чтобы человек мог полностью себя реализовать.

Влада Родовская:

Каким должен быть, по вашему мнению, студент факультета дошкольного образования? Ольга Анцыпирович:

Первое, про что я сказала бы, это развитый эмоциональный интеллект, потому что человек, который работает с детьми раннего и дошкольного возраста, должен очень хорошо чувствовать эмоции, потребности ребенка. Должны быть знания психологические, педагогические, знание основ методик классических и тенденций методик современного образования. Это само собой разумеется. Еще из дополнительных и очень важных качеств я бы назвала креативность и социальную активность, потому что современный педагог без этого обойтись не может. И, наверное, последнее в этом списке, но не последнее по значимости, – доброе сердце.

Влада Родовская:

Насколько сейчас востребованы специалисты, которых выпускает ваш факультет? Ольга Анцыпирович:

Безусловно, востребованы очень в системе дошкольного образования. В силу ряда причин не хватает педагогов в учреждениях дошкольного образования, и многие наши студенты начинают работать даже со второго курса, их с удовольствием приглашают на работу, и потом они распределяются в эти учреждения дошкольного образования. И потом специалист с таким образованием востребован через какое-то время может быть в любой сфере педагогической деятельности, потому что тот, кто умеет работать с маленькими детьми, может работать практически с любой возрастной категорией. Влада Родовская:

Почему, по вашему мнению, стоит получать профессию педагога? Ольга Анцыпирович:

Для тех людей, которые хотят в жизни сделать что-то значимое, социально важное, наверное, профессия педагога может стать миссией на всю жизнь.

Влада Родовская:

Скоро Международный день детей. Даже в нынешних реалиях дети подвергаются физическому и психологическому насилию. Как эти проблемы решать? Ольга Анцыпирович:

Наверное, самый эффективный способ решения этой проблемы – это психолого-педагогическое просвещение родителей. Непослушание, негативное поведение ребенка – это своего рода крик о помощи. Это значит, что не удовлетворяются потребности ребенка, что ему мало внимания. Влада Родовская:

Как понимать своего ребенка и стать ему другом? Ольга Анцыпирович:

Ключевой момент – это любить этого ребенка. Потому что если решаются люди продолжить себя в своих детях, они должны понимать, нести за это колоссальную ответственность и вспоминать себя ребенком. Понять мотивы, почему определенным образом ребенок поступает. Об этом сейчас пишут очень много и психологи, и педагоги. Единого рецепта нет. Наверное, единственный рецепт – это любовь, желание тратить свое время и свою жизнь на общение.