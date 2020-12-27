Что загадали на новый год корреспонденты и ведущие СТВ?

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент СТВ:

Я хочу видеть себя на канале спустя 5 или 10 лет счастливым человеком, человеком, который делает качественный, интересный, востребованный продукт. И хочу через это же время видеть своих коллег такими же людьми – такими же счастливыми, готовыми работать в команде. И, конечно, в новом году я хочу пожелать всем вдохновения, потому что в нашей профессии (я это уже поняла) это самое главное.

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ:

Я желаю каналу СТВ в преддверии 20-летия, чтобы была эта жизнь, яркость в кадре. И тогда все будет хорошо, и будут только хорошие новости.