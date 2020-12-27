Юлия Алексеюк: когда я пришла на СТВ, удивилась тому, что ведущие здесь очень свободно ведут себя в кадре

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ:

Когда я пришла работать на канал СТВ, я удивилась тому, что ведущие здесь очень свободно ведут себя в кадре, это настоящие живые люди. Меня приняли действительно очень хорошо, я чувствую поддержку, чувствую, что мне помогают коллеги, у которых есть уже большой опыт работы в журналистике и на телевидении в принципе. Поэтому я очень рада и благодарна им за это. Это очень важно для человека, который только окунулся в новую для себя профессию.

Читайте также:

«Думала, нужно стоять с транспарантом «Я хочу на телевидение». Ксения Худолей о том, как попала на СТВ

«Какая-то единая волна у всех – сделать материал крутым, креативным». Корреспондент СТВ о работе на телеканале

Журналист СТВ: я была ещё в 9 классе, но упорством добилась того, чтобы мне показали телевизионную кухню