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Юлия Алексеюк: когда я пришла на СТВ, удивилась тому, что ведущие здесь очень свободно ведут себя в кадре

27 декабря 2020 16:14
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Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Алексеюк: когда я пришла на СТВ, удивилась тому, что ведущие здесь очень свободно ведут себя в кадре-1

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ:
Когда я пришла работать на канал СТВ, я удивилась тому, что ведущие здесь очень свободно ведут себя в кадре, это настоящие живые люди. Меня приняли действительно очень хорошо, я чувствую поддержку, чувствую, что мне помогают коллеги, у которых есть уже большой опыт работы в журналистике и на телевидении в принципе. Поэтому я очень рада и благодарна им за это. Это очень важно для человека, который только окунулся в новую для себя профессию.

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# 20 лет СТВ # общество # Юлия Алексеюк # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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