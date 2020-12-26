«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот

Новости Беларуси. Сотрудники минского ОМОНа подхватили новогоднюю эстафету добра. Стражи порядка на несколько часов превратились в зимних волшебников и устроили для нескольких сотен детей красочное представление, сообщили в программе Новости «24» на СТВ.

Клоуны, сказочные герои и, конечно, Дед Мороз – подходящая компания для ребят, чтобы от души повеселиться. Гостями стали воспитанники Радошковичской школы-интерната, с которыми сотрудники отряда особого назначения дружат более 30 лет. В обычные дни они ездят с детьми на экскурсии по Беларуси и проводят спортивные соревнования, а в праздники – дарят подарки и устраивают концерты.

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:

Сегодняшний праздник у нас уже становится традиционным. Несколько лет подряд мы проводим его именно в таком формате. Приглашаем мы сюда детей наших сотрудников. В этот раз пригласили детей-сирот. Приехала целая группа этих деток. Мы буквально позавчера с министром были в Радошковичском детском доме-интернате, и сразу же было принято решение, чтобы этих деток сегодня пригласить к нам на праздник.

Во время праздника не только новогодние персонажи развлекали ребят, но и сами воспитанники интерната показали свои таланты. Каждое выступление встречалось бурными аплодисментами, улыбками и сладкими подарками от Деда Мороза и Снегурочки.

С неба падает снежок,

В воздухе кружится.

Дед Мороз берет мешок,

В сани он садится. У него полно хлопот,

Он спешит с подарком,

Чтобы праздник Новый год

Был веселым и ярким!

Мне больше на Новый год нравится, когда дают подарки, когда рассказываешь стихотворения, получаешь на Новый год то, что ты хотел.

Мне очень понравилось то, что все так организовано, детям понравилось. Я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение.