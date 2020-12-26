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«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот

26 декабря 2020 14:15
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Новости Беларуси. Сотрудники минского ОМОНа подхватили новогоднюю эстафету добра. Стражи порядка на несколько часов превратились в зимних волшебников и устроили для нескольких сотен детей красочное представление, сообщили в программе Новости «24» на СТВ.

«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот-1

Клоуны, сказочные герои и, конечно, Дед Мороз – подходящая компания для ребят, чтобы от души повеселиться. Гостями стали воспитанники Радошковичской школы-интерната, с которыми сотрудники отряда особого назначения дружат более 30 лет. В обычные дни они ездят с детьми на экскурсии по Беларуси и проводят спортивные соревнования, а в праздники – дарят подарки и устраивают концерты.

«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот-4

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Сегодняшний праздник у нас уже становится традиционным. Несколько лет подряд мы проводим его именно в таком формате. Приглашаем мы сюда детей наших сотрудников. В этот раз пригласили детей-сирот. Приехала целая группа этих деток. Мы буквально позавчера с министром были в Радошковичском детском доме-интернате, и сразу же было принято решение, чтобы этих деток сегодня пригласить к нам на праздник.

«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот-7

Во время праздника не только новогодние персонажи развлекали ребят, но и сами воспитанники интерната показали свои таланты. Каждое выступление встречалось бурными аплодисментами, улыбками и сладкими подарками от Деда Мороза и Снегурочки.

«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот-10

С неба падает снежок, 
В воздухе кружится. 
Дед Мороз берет мешок, 
В сани он садится.

У него полно хлопот, 
Он спешит с подарком, 
Чтобы праздник Новый год 
Был веселым и ярким!

«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот-13

Мне больше на Новый год нравится, когда дают подарки, когда рассказываешь стихотворения, получаешь на Новый год то, что ты хотел.

«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот-16

Мне очень понравилось то, что все так организовано, детям понравилось. Я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение.

«Приехала целая группа». Балаба о том, почему сотрудники ОМОНа устроили новогоднее представление для детей-сирот-19

Особые впечатления на малышей произвела демонстрация военной техники и стрельба из оружия. А по вкусу больше всего пришлись не конфеты, а солдатская каша. Для ребят новогодние приключения только начинаются, впереди еще череда праздничных событий.

# Новый год # общество # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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