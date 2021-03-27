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СК инициировал признание редакции, фактически созданной Степаном Путило, иностранной экстремистской организацией

27 марта 2021 14:33
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Новости Беларуси. По факту призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Telegram-каналах, в том числе признанных экстремистскими, управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее об этом читайте здесь.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Степан Путило # Фотофакт

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