СК инициировал признание редакции, фактически созданной Степаном Путило, иностранной экстремистской организацией

Новости Беларуси. По факту призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Telegram-каналах, в том числе признанных экстремистскими, управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее об этом читайте здесь.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь.