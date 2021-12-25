Пустовой: «Сейчас начнут информационно бомбить, перехватывать медийную повестку за того парня, перебежчика Чечко»

О мейнстриме белорусской повестки Twitter и Telegram-сообщества Евгений Пустовой расскажет в авторской рубрике «Политика без галстуков и купюр»

Новости Беларуси. На фоне всего антирождественского вертепа белорусское общество болезненно переживает любые нормотворческие изменения в семейном законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Информационная война – из каждого утюга. Надоело. Хочется мира, праздники же. Окститесь, какая информационная война? Это интеллектуальная война, война смыслов. А на войне как на войне – окопная правда. То, что мы называем информационной войной, лишь информационная кампания.

Евгений Пустовой:

Любая тема: беженцы, самолет, Скрипаль. Но всегда одна и та же методология. Пять этапов. И эти же пять этапов у контропераций. Поэтому готовьте свое критическое мышление. Сейчас начнут информационно бомбить, перехватывать медийную повестку за того парня, перебежчика Чечко.

«Эта фраза Александра Лукашенко – мейнстрим здорового и нормального большинства». Что подарили к Новому году Евгению Пустовому? Смотрите здесь.

Он рассказал о том, что мы, пропагандисты, постоянно вам талдычили. Свидетель № 1. И тишина. Людей расстреливали, как в «Абрамсе».