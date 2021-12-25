«Пусть поездка будет на 20 минут дольше, но она будет безопасной». ГАИ предупреждает о соблюдении ПДД зимой

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Погодные условия осложняют дорожную обстановку, и это должны учитывать водители. То есть при выборе скорости, при совершении каких-либо маневров необходимо учитывать метеорологические условия, состояние проезжей части. И даже в тех местах, где дорога обработана, не значит, что там не может появиться гололед либо переметы. Поэтому водители должны уделять больше времени. Пусть поездка будет на 20 минут дольше, но она будет безопасной. Кроме этого, нужно пристегиваться ремнями безопасности и обязательно перевозить детей при помощи удерживающих устройств.