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«Пусть поездка будет на 20 минут дольше, но она будет безопасной». ГАИ предупреждает о соблюдении ПДД зимой

25 декабря 2021 15:56
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП с фурой под Барановичами устанавливают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Еще одна автотрагедия произошла в Воложинском районе – подробнее здесь.  

«Пусть поездка будет на 20 минут дольше, но она будет безопасной». ГАИ предупреждает о соблюдении ПДД зимой-1

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:  
Погодные условия осложняют дорожную обстановку, и это должны учитывать водители. То есть при выборе скорости, при совершении каких-либо маневров необходимо учитывать метеорологические условия, состояние проезжей части. И даже в тех местах, где дорога обработана, не значит, что там не может появиться гололед либо переметы. Поэтому водители должны уделять больше времени. Пусть поездка будет на 20 минут дольше, но она будет безопасной. Кроме этого, нужно пристегиваться ремнями безопасности и обязательно перевозить детей при помощи удерживающих устройств.  

«Пусть поездка будет на 20 минут дольше, но она будет безопасной». ГАИ предупреждает о соблюдении ПДД зимой-4

Снег и гололедица осложняют ситуацию на дорогах. Сцепление шин с покрытием хуже, тормозной путь уваливается, возможны заносы. В таких условиях сотрудники Госавтоинспекции напоминают: важно соблюдать скоростной режим, быть бдительными необходимо и пешеходам, особенно в темное время суток. В праздничные дни инспекторы ГАИ будут работать в усиленном режиме.  

# ГАИ # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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