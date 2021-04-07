Григорий Азарёнок: против Беларуси уже вводили санкции, а мы живём и развиваемся

Новости Беларуси. Тема откровенного вредительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

Ни для кого уже не секрет, что люди, которые считают себя белорусами, но сидят при этом далеко за пределами страны, пытаются расшатать ситуацию еще и через экономику. Свежий пример: как стало известно, белорусская диаспора в Украине спровоцировала срыв контракта на поставку мазовских автобусов во Львов, несмотря на победу нашего предприятия в тендере. Такая вот, с позволения сказать, любовь к родине – фактически с экономическим оружием в руках. Тему экономического прессинга продолжит Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». У них не получилось задавить нас военным путем. Натовские вояки в августе не рыпнулись, увидели, что мы привели войска в боевую готовность, провели масштабные совместные учения с Россией и, видать, вспомнили 1945 год. Решили не рисковать. У них не получилось расшатать изнутри. Методичка Шарпа и разработки Тавистокского института можете выбрасывать. Нет тех технологий, которые свалили бы сильного лидера и единую нацию. Теперь они придумали новую пугалку. Санкции. И штатный американский подпевала Чалый уже успел заявить, что теперь-то нам точно крышка. Что ж, давайте поговорим о санкциях.

Григорий Азаренок:

Есть такое выражение: «Страшно быть врагом американцев, но еще страшнее быть их другом». Против Украины, например, никаких санкций не вводят, а даже наоборот – регулярно оказывают экономическую помощь. Напрягись, нацик Протасевич: согласно исследованию Академии наук Украины, доля украинцев, живущих за чертой бедности, почти достигла 60 %. Близкий к ним уровень ВВП на душу населения имеют такие страны, как Республика Конго, Джибути и Лаос. Можете еще раз внести меня в «Миротворец», мне там комфортно вместе с Юлией Артюх. Нравится быть нищими холуями? Пожалуйста. А мы уж лучше под санкциями. С 1962 года действовали тотальные санкции США против Кубы. Остров Свободы находится прямо под боком у США, и после развала Союза кто только не предрекал кубинцам неминуемый крах. И что же? Чалые раз за разом оказываются лузерами, а кубинцы живут и процветают. Может, вы покорили Иран? Нет, он плюет вам в лицо. Даже маленькая Северная Корея вам не по зубам. Ваши санкции – смехотворны.