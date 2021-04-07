Андрей Лазуткин: Штаты ударили в Россию, по нам, по Китаю. Какой результат? Мы просто сплотимся вместе

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, корреспондент:

Ну что, вы закупились уже солью, спичками, крупой? Они пытаются играть вдолгую: и если режим не упал за месяц, мы будем сейчас всех пугать экономическими санкциями

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, спички всегда со мной. Скажем так, сейчас идут разговоры про введение санкций. Причем это все идет через СМИ, которые совсем недавно обещали: вот, еще недели две, и режим упадет. Сейчас полностью поменялась повестка. Они пытаются играть вдолгую: и если режим не упал за месяц, за два, то мы будем сейчас всех пугать этими экономическими санкциями. Но, Григорий, давайте вспомним нашу недавнюю историю совсем. Мы отметили не так давно 100 лет БССР. Если мы посчитаем, сколько лет вообще мы в составе СССР и потом как независимое государство находились под санкциями, то это будет, наверное, лет 90. Может быть, 10 лет мы таких санкций не имели в переходный период, а потом они снова возвращались. И тут вопрос, что является нормой: санкции или их отсутствие? Вопрос, куда мы идем и как на нас давят, и почему. Когда натовцы к нам недавно приезжали сюда, в Беларусь, они говорили: «Вы хотите жить как-то так самостоятельно, без России, значит, вам нужен путь югославский. То есть вы как бы не с теми и не с этими, значит, мы вас под санкции поэтому не направляем и таким образом будет некая белорусская уникальная модель». Чем Югославия закончила, надо всем вспомнить. Григорий Азаренок:

Бомбардировки. Андрей Лазуткин:

Бомбардировки, гражданская война, раздел страны и те же самые санкции, но уже когда там у власти был Милошевич. То есть американцы это все делают: когда им выгодно – они с вами будут здороваться за руку, а когда не надо, там через год, через два – вас просто будут подавлять не только военным способом, но и экономически.

Как раз для россиян, отдельных кругов, это все очень болезненно Эта игра была всегда, но меняется еще характер этих санкций и содержание. Давайте посмотрим, что было во время холодной войны? Санкции были технологические. То есть Советскому Союзу не продавали оборудование, программное обеспечение, станки, лекарства, но, скажем так, у нас тогда был другой экономический базис. Сегодня технологии можно купить у Китая, на который США не имеет никакого влияния, а санкции, которые вводятся, в том числе против России, имеют такой персональный характер. То есть элита некоторая, которая на Западе учила детей, покупала недвижимость, держит свои счета, фонды, офшоры, где уходят от налогов, вывезла туда уже капитал за 30 лет. Конечно, для них это очень болезненно, когда вводятся персональные санкции якобы за поддержку власти и режима. По России там более сложная ситуация. У нас по Беларуси вообще как бы нечего бояться, у нас совсем другая модель управления. И, конечно, надо понимать, что вот как раз для россиян, отдельных кругов, это все очень болезненно. Сейчас, понятно, Беларусь нас всех интересует, но надо смотреть немножко шире на ситуацию. То есть вот эта некая холодная война, которая снова начинается и в условиях таких... Григорий Азаренок:

И они уже даже провозгласили ее идеологию: демократические государства, союз демократических государств и автократии. Андрей Лазуткин:

Да, Григорий. И вот, получается, в условиях такой новой холодной войны как мы можем сохранить хорошие отношения с Западом? То есть это путь Югославии, но, опять же, мы знаем, чем он закончился, а других вариантов просто нет. Поэтому смотреть на это все надо философски. Другое дело что, скажем так, и Россия сейчас не такая, как в 1990-е годы, и не такая, как в 1980-е, и эти процессы уже очень прозрачны, очень понятны. То есть то, что работало в 1991 году, сейчас не сработает в 2021-м, понимаете? Мы уже научились и американским этим играм, и санкционным, и дипломатическим.

Понятие, которое все время как такую морковку вешают – это западные инвестиции Григорий Азаренок:

Реально ли остановить наш экономический рост, реально ли создать серьезные проблемы, как они говорят, обвалить экономику? Андрей Лазуткин:

Давайте посмотрим на западный мир. Он обвалил сам себя за счет этого COVID. То есть казалось, что эта модель управления… Григорий Азаренок:

5-7 % не обрушилось. Андрей Лазуткин:

Да, когда у нас свободный рынок, мы ничего не регулируем и так минимально поддерживаем производителя своего – это все не работает в условиях чрезвычайных. Вот, мы получили на примере Беларуси вывод, что как раз такая централизованная модель, когда у нас прямое управление ресурсами, такое дирижирование определенное, оно работает как раз в ситуации такого кризиса. Неплохая и в России, в принципе, тоже получилась ситуация. Есть понятие, когда нам все время как такую морковку вешают – это западные инвестиции. Придет инвестор, раздаст всем денег, после этого начнется какая-то совершенно новая экономическая жизнь. То есть по факту даже те проекты, которые мы сегодня имеем в Беларуси, которые там успешно относительно реализованы, – мы можем посмотреть, какая там доля белорусских комплектующих, например. То есть да, работает, имеет прибыль это предприятие, но белорусский сотрудник там имеет зарплату ниже, чем сотрудник иностранный. Прибыль уходит, понятно, учредителям зарубежным. Кроме того, если, допустим, какой-нибудь кабель можно в Беларуси произвести и продать на этом предприятии – скорее всего, кабель будет французский или другого производителя. Потому что они не заинтересованы в том, чтобы поднять нашу остальную экономику. Здесь они получают, допустим, дешевую рабочую силу, дешевое электричество – в принципе, им этого достаточно, чтобы что-то продавать дальше в Россию или здесь. Поэтому, скажем так, для экономики каких-то технологических потерь или каких-то массовых увольнений – даже при самом худшем варианте всего этого не будет.

Отношения Евразийского союза, может быть, плюс Китай, будут достаточно устойчивыми как раз за счет американских действий Опять же, все это происходит на фоне наших потеплевших отношений с Россией и хороших отношений с Китаем, то есть сегодня все эти технологии можно покупать там. По крайней мере то, что мы сами не можем сделать, мы можем там с россиянами скооперироваться где-то и, в принципе, всю ту же работу. Посмотрите на примере вакцины: Запад там что, раздает друг другу все эти возможности или, наоборот, они начали делить рынок, друг друга бросать, кидать? Все эти противоречия начинают выплывать со страшной силой. А наш континентальный блок, я думаю, наоборот будет сближаться. И отношения как раз вот этого Евразийского союза, может быть, и плюс Китай, они будут достаточно устойчивыми. То есть как раз за счет американских действий.