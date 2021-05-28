Григорий Азарёнок про информационную войну: «Мы не только прорвали эту стену, мы их нагнули и переиграли»

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Вы защищаете, мы защищаем. Но зачастую критикуют даже и сторонники власти то, какими словами это делают. Гриш, ты, наверное, чаще других с этим сталкиваешься.

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:

Да, вопрос очень простой. Вспоминаем август. У государства голоса не было. Просто нас обнесли в три ряда колючей проволокой. У большинства белорусского народа не было голоса, потому что всю инфоповестку заполнили бчбшники. И нам нужно было эту стену разрушить, нам нужно было прорваться. Спустя несколько месяцев уже они пишут, рисуют комиксы, как нам не вестись на лукашенковскую повестку. То есть мы не только прорвали эту стену, мы их нагнули и переиграли.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мне всегда интересно было, что думает Юлия Бешанова, потому что она пытается как раз таки совместить два мнения. Скажи мне как человек, пытающийся всегда быть более спокойной, над схваткой. Не Гриша, например, и не Женя. Вот это ощущение «мы» и «они» существует, либо это действительно видно только в Минске?

Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая программы «P.S.»:

Ну, наверное, видно это в большей степени в Минске, потому что город большой и мы разведены по большому пространству. Но тут дело не в том, чтобы остаться над схваткой или «мы», «они». Тут главное в том, чтобы попытаться донести и объяснить логику событий. Почему принимаются те или иные государственные решения, почему принимаются какие-то документы, которые вызывают такой резонанс в обществе. Ведь если кто-то, услышав мою передачу, услышав моих гостей, поменяет свое мнение или хотя бы задумается, ведь это то, ради чего мы работаем. Ребята говорят «война, война», но мы ведь не хотим в этой войне на самом деле победить. Мы хотим единства нашего общества. Чтобы общество было едино, нам нужно найти такие слова, которые позволят людям задуматься: может, действительно я тут перегибаю и поступаю неправильно, может быть, действительно логика в событиях есть, в политике, которую проводит государство? Если хотя бы один человек задумается после моей программы, это уже не вхолостую. Кирилл Казаков:

Алена, вы начинали информационное вещание на «Альфа Радио». В начале января появилось ток-шоу «Будни», оно абсолютно информационное, построено на экспертном мнении. Вот ваша риторика похожа на риторику Юлии Бешановой. Вы приблизительно так же думаете?

Алена Родовская, радиоведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио»:

Я хочу сказать Юлии одно: мы думали, как примирить, как показать разные точки зрения, а ситуация с задержанием того же Протасевича показала, что мы не склеиваем. И хоть государство провело и ВНС, сейчас идет работа над изменением Конституции, и мы шагово показываем, что делает государство для народа, а в результате истерику в соцсетях после задержания Протасевича мы все увидели. В этот момент мне стало понятно: пока не склеивается. Юлия Бешанова:

Дело тут не в том, что склеится. Та же история с Протасевичем – здорово, но это нужно было объяснить, потому что в соцсетях появилось огромно количество фейков. Еще не было никакой информации, но мы получили такую волну негатива. Чтобы эту волну негатива сбить, чтобы люди понимали, что происходит, нужно говорить. От того, что я выйду и скажу «вы все – нехорошие люди, редиски» ничего не поменяется.