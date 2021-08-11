Григорий Азарёнок: «Почему восстал литовский народ? Потому что хочет жить по-белорусски»

Новости Беларуси. Беспорядки в Литве и лицемерие политиков, которое просто не поддается логическому объяснению. Еще вчера они требовали от белорусских силовиков вообще уйти с улиц и не задерживать якобы мирных протестующих, а у себя назвали их врагами государства и грозят каждому шестью годами тюрьмы. Тему продолжит Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

На это невозможно смотреть. Это недопустимо в XXI веке. Почти в центре Европы хунта устроила самый настоящий геноцид собственного народа. Мы никогда уже не станем прежними. Не забудем, не простим. Диктатор развязал войну против собственного народа. Это кровавая хунта, во главе которой старый пират Науседа уцепился синими пальцами за власть. Народ устал и говорит ему «Уходи», а он их дубинками, газом, светошумовыми гранатами. 10 августа мы все стали другими и осознали, что рядом с нами существует настоящий концлагерь. Пострадали более полусотни демонстрантов. И посмотрите, что они заявляют, какой наглый цинизм. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сегодня заявила, что «беспорядки, которые вспыхнули, направлены против государства» и всем демонстрантам грозит до шести лет тюрьмы. Диктатура хочет крови.

Григорий Азаренок:

А что говорит сам диктатор? Он волю народа, проявление свободы мирных граждан называет анархией. Узурпатор ни перед чем не остановится, чтобы сохранить власть. Но до какой циничной наглости дошли лакеи диктатора. Вот что говорит Ландсбергис: «Есть серьезные проблемы, но протестуют не из-за них. Протестуют ради самого протеста, быть может, ради того, чтобы дорваться к власти. Не зря такой призыв: прочь парламент, прочь правительство, я хочу быть властью. Методы большевиков». Это переходит всякие границы. Белорусский народ не может остаться в стороне. Жыве Литва! Героям слава! Воины света и добра будут охранять вильнюсское лето до рассвета. Науседа, если любишь, отпусти. СТВ в эти дни берет на себя функции правозащитного центра, и мы признаем всех арестованных бесчеловечным режимом политзаключенными, требуем их немедленного освобождения. Диктатор должен уйти. Сейм и аппарат президента должны быть распущены, а минимум 30 человек интернированы в первый день. Желательно заблокировать Вильнюс, чтобы не могли подтянуть внешние войска. Я думаю, что здание военкомата Минской области в эти дни должно быть перепрофилировано. Необходимо срочно открыть Литовский дом. Мы вручим удостоверение президента Литвы настоящему, легитимному лидеру. Литовцы, вы невероятные, держитесь. Скоро это все закончится. Протест не может проиграть, и в день вашей победы в стране закончится шампанское.