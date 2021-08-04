Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Тихановский и банда провокаторов были нужны на первом этапе: расчеловечить оппонента, раскачать ранее нейтральное население. Затем в грязную игру вступали другие игроки.

Виктор Бабарико: Той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует.

Это май. Банкир Виктор Бабарико и бывший госслужащий Валерий Цепкало заявляют о намерении выдвигаться в президенты. Открытые источники позволяют заявить, что это не спонтанные шаги. Вспомните ту же платформу Ulej, которая работала под крышей именно возглавляемого Бабарико «Белгазпромбанка». Отсюда шли деньги на раскрутку Тихановского. Расчет простой – буйного блогера использовать как таран, с его помощью раскачать протестные настроения, затем спустить его в утиль и перехватить повестку. Оба вновь появившихся политика обладали огромными финансовыми ресурсами, крупными зарубежными покровителями.

Один из моих друзей, он член британского парламента, и когда я начинал предвыборную кампанию, он очень и очень просил меня стать Президентом.

Одна беда – с народом разговаривать оба не умели. Банкир рассказывал, что сократит все крупные промышленные предприятия, а десятки тысяч уволенных пойдут в IT, и про то, что веками белорусы были стадом.

Репутация Валерия Цепкало была мгновенно уничтожена интернет-скандалом с одновременно двойной изменой собственной супруге. К тому же вскрылись факты финансирования его компании российским бизнесменом с криминальным прошлым Чувилиным. Было очевидно, что реальный честный результат будет один – с большим отрывом победит действующий Президент. Но мятежникам и их кураторам выборы были уже не нужны. Они готовились к войне.