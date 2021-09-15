Новости Беларуси. Уже неделю не прекращается критика беглых и их кураторов по поводу нового учебника истории для 11 класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очень уж не понравилось наследникам полицаев и коллаборантов то, что про их предков написали всю правду. Григорий Азаренок разбирался в теме вместе с известным политологом Андреем Лазуткиным. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Юная девочка Клио, дочь Зевса и богини Мнемозины, задумывалась создателями греческих мифов как особа строгая и благопристойная. Но то и дело к ней подбираются змагары разных времен и народов, задирают подол и насилуют. Пришло время ее защитить от этих педофилов. Поговорим об истории. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». После революции происходила чудовищная ломка исторического сознания. Все то, что было до 1917 года, объявлялось грязным, скверным, порочным, подлым. Шрайбманы того времени – троцкисты – призывали сбросить Пушкина с корабля современности. И только Сталин остановил эту вакханалию, вернул истории ее преемственность, силу и красоту.

Григорий Азаренок:

И после развала Советского Союза к юной девочке Клио протянули свои грязные лапы наследники троцкистов – националисты и отчизнофобы. Они придумали сотни миллионов в ГУЛАГе, сотни тысяч в Куропатах, они возбужденно описывали расстрельные рвы. Историю писали полицаи. Все эти разработки они взяли из црушных программ «Радио Свобода». Прочитав такую историю, юный школьник думал: «А зачем вообще я родился в этой стране? Ведь эта страна – вечная раба, страна-дура, страна-палач, будь она проклята. Я не хочу здесь жить». Постепенно приходило новое поколение. Поколение гаджетов, смузи-итинга, клининга, тим мемберов. И это уже новый уровень деградации. Таких можно сразу брать тепленькими. И резать как баранов. Они и не поймут. Так в нашей стране появились нынешние змагары.

– Куда пойдете?

– Вместе с маршем.

– Вместе с маршем. Куда – вы знаете?

– В Куропаты, да? А что это за место?

– Эээ. Я просто не местная.

– Вы не местная, но все равно идете почтить память тех, кто захоронен в Куропатах, да?

– Да.

– В какие годы там людей хоронили, расстреливали, не знаете?

– Вы пойдете в Куропаты?

– Конечно.

– А что вы знаете о Куропатах?

– Про Куропаты – хорошо.

– Ну что вы знаете про Куропаты?

– Там были репрессии.

– Какие репрессии?

– В сталинское время.

– А кто совершал эти репрессии, вы не в курсе?

– Там был Александр Васильевич Суворов, он уничтожал людей. Вы в курсе?

– Я не знаток истории. Я существую в сегодняшнем дне и я отстаиваю сегодняшнюю свою позицию. Григорий Азаренок:

Эти люди ничего не знают об Александре Матросове и Сергее Есенине, Купала чужд для них, Колас – это зашквар и отстой. Прочитать одну страницу книги – это две минуты. Но они сидят часами в чатах и чатиках, читают испражнения сандаля и до хрипоты спорят, убивая самое драгоценное в жизни человека – время. И затем их легко, как стадо, выводят на митинги. Такие люди, не задумываясь, сдают врагу ключи от врат, обмотавшись полицайским флагом.

Григорий Азаренок:

Представьте ситуацию. Подростку или студенту 1960-х годов, который годами доставал книжную новинку, который соблазнял девушку разгадыванием аллюзий Кафки, который прочитывал романы под одеялом с фонариком за одну ночь, – этому человеку сказали бы: у нас появится устройство, которое даст доступ к любой информации на планете, но мы будем использовать его для фоточек, порнухи и просмотров Чалого. А ты – раб и совок, потому что не прогрессивный. Студент плюнул бы в лицо, а может и огрел бы. Но они проиграли. Бисмарк сказал: во франко-прусской войне победил немецкий учитель. А в 2020-м победил белорусский учитель. Народ оказался совестливым, умным и порядочным и не пошел за прослойкой дегенератов. И теперь у нас будет новый учебник. Хороший учебник. Чтобы каждый молодой человек знал, с чего начинается Родина, а юную девушку Клио больше не трогали грязные лапы отчизнопродавцев. Григорий Азаренок:

Наши дети будут знать историю. И не найдется больше дегенерата, как этот обыватель Twitter, который мечтает – поскорее бы возродилась Речь Посполитая.