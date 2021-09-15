Григорий Азарёнок: они сидят часами в чатах и до хрипоты спорят, убивая самое драгоценное в жизни человека – время
Новости Беларуси. Уже неделю не прекращается критика беглых и их кураторов по поводу нового учебника истории для 11 класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очень уж не понравилось наследникам полицаев и коллаборантов то, что про их предков написали всю правду.
Григорий Азаренок разбирался в теме вместе с известным политологом Андреем Лазуткиным. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Юная девочка Клио, дочь Зевса и богини Мнемозины, задумывалась создателями греческих мифов как особа строгая и благопристойная. Но то и дело к ней подбираются змагары разных времен и народов, задирают подол и насилуют. Пришло время ее защитить от этих педофилов. Поговорим об истории. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0».
После революции происходила чудовищная ломка исторического сознания. Все то, что было до 1917 года, объявлялось грязным, скверным, порочным, подлым. Шрайбманы того времени – троцкисты – призывали сбросить Пушкина с корабля современности. И только Сталин остановил эту вакханалию, вернул истории ее преемственность, силу и красоту.
Григорий Азаренок:
И после развала Советского Союза к юной девочке Клио протянули свои грязные лапы наследники троцкистов – националисты и отчизнофобы. Они придумали сотни миллионов в ГУЛАГе, сотни тысяч в Куропатах, они возбужденно описывали расстрельные рвы. Историю писали полицаи. Все эти разработки они взяли из црушных программ «Радио Свобода». Прочитав такую историю, юный школьник думал: «А зачем вообще я родился в этой стране? Ведь эта страна – вечная раба, страна-дура, страна-палач, будь она проклята. Я не хочу здесь жить».
Постепенно приходило новое поколение. Поколение гаджетов, смузи-итинга, клининга, тим мемберов. И это уже новый уровень деградации. Таких можно сразу брать тепленькими. И резать как баранов. Они и не поймут. Так в нашей стране появились нынешние змагары.
– Куда пойдете?
– Вместе с маршем.
– Вместе с маршем. Куда – вы знаете?
– В Куропаты, да? А что это за место?
– Эээ. Я просто не местная.
– Вы не местная, но все равно идете почтить память тех, кто захоронен в Куропатах, да?
– Да.
– В какие годы там людей хоронили, расстреливали, не знаете?
– Вы пойдете в Куропаты?
– Конечно.
– А что вы знаете о Куропатах?
– Про Куропаты – хорошо.
– Ну что вы знаете про Куропаты?
– Там были репрессии.
– Какие репрессии?
– В сталинское время.
– А кто совершал эти репрессии, вы не в курсе?
– Там был Александр Васильевич Суворов, он уничтожал людей. Вы в курсе?
– Я не знаток истории. Я существую в сегодняшнем дне и я отстаиваю сегодняшнюю свою позицию.
Григорий Азаренок:
Эти люди ничего не знают об Александре Матросове и Сергее Есенине, Купала чужд для них, Колас – это зашквар и отстой. Прочитать одну страницу книги – это две минуты. Но они сидят часами в чатах и чатиках, читают испражнения сандаля и до хрипоты спорят, убивая самое драгоценное в жизни человека – время. И затем их легко, как стадо, выводят на митинги. Такие люди, не задумываясь, сдают врагу ключи от врат, обмотавшись полицайским флагом.
Григорий Азаренок:
Представьте ситуацию. Подростку или студенту 1960-х годов, который годами доставал книжную новинку, который соблазнял девушку разгадыванием аллюзий Кафки, который прочитывал романы под одеялом с фонариком за одну ночь, – этому человеку сказали бы: у нас появится устройство, которое даст доступ к любой информации на планете, но мы будем использовать его для фоточек, порнухи и просмотров Чалого. А ты – раб и совок, потому что не прогрессивный. Студент плюнул бы в лицо, а может и огрел бы.
Но они проиграли. Бисмарк сказал: во франко-прусской войне победил немецкий учитель. А в 2020-м победил белорусский учитель. Народ оказался совестливым, умным и порядочным и не пошел за прослойкой дегенератов. И теперь у нас будет новый учебник. Хороший учебник. Чтобы каждый молодой человек знал, с чего начинается Родина, а юную девушку Клио больше не трогали грязные лапы отчизнопродавцев.
Григорий Азаренок:
Наши дети будут знать историю. И не найдется больше дегенерата, как этот обыватель Twitter, который мечтает – поскорее бы возродилась Речь Посполитая.
Григорий Азаренок:
Народное единство будет святыней. И не «Грустный дэнс» будет звучать в душе ребенка, а песня про родны кут.