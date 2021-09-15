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Безвиз для иностранцев в Беларуси распространён на областные аэропорты

15 сентября 2021 17:08
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Новости Беларуси. Безвиз для иностранных граждан в Республике Беларусь распространен на областные аэропорты. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безвиз для иностранцев в Беларуси распространён на областные аэропорты-1

Теперь безвизовый порядок въезда сроком на 30 дней распространяется не только на Национальный аэропорт Минск, но и воздушные гавани – в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Указом также установлен перечень государств, граждане которых могут прилететь к нам по совсем простым правилам.

# Туризм # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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