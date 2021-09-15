Безвиз для иностранцев в Беларуси распространён на областные аэропорты

Новости Беларуси. Безвиз для иностранных граждан в Республике Беларусь распространен на областные аэропорты. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь безвизовый порядок въезда сроком на 30 дней распространяется не только на Национальный аэропорт Минск, но и воздушные гавани – в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Указом также установлен перечень государств, граждане которых могут прилететь к нам по совсем простым правилам.