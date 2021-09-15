Утверждена госпрограмма инновационного развития Республики Беларусь до 2025-го. Какие в ней нововведения?

Новости Беларуси. Глава государства подписал указ, которым утверждена государственная программа инновационного развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава государства подписал указ, которым утверждена государственная программа инновационного развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она рассчитана до 2025 года и сформирована с учетом предыдущего опыта, но есть и нововведения. Перечень проектов программы по созданию новых производств будет утверждать Совет министров, причем дополняться он может ежегодно. Проекты признаются инвестиционными, предусмотрена их господдержка, в том числе налоговые и таможенные льготы.