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Утверждена госпрограмма инновационного развития Республики Беларусь до 2025-го. Какие в ней нововведения?

15 сентября 2021 17:34
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Новости Беларуси. Глава государства подписал указ, которым утверждена государственная программа инновационного развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утверждена госпрограмма инновационного развития Республики Беларусь до 2025-го. Какие в ней нововведения?-1

Она рассчитана до 2025 года и сформирована с учетом предыдущего опыта, но есть и нововведения. Перечень проектов программы по созданию новых производств будет утверждать Совет министров, причем дополняться он может ежегодно. Проекты признаются инвестиционными, предусмотрена их господдержка, в том числе налоговые и таможенные льготы.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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