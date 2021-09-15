Встретились президенты Беларуси и Таджикистана. Что Александру Лукашенко понравилось больше всего?

Новости Беларуси. В расписании рабочей поездки Президента есть место для личных встреч с зарубежными лидерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 15 сентября Александр Лукашенко встретился с президентом Таджикистана.

Белорусского коллегу Эмомали Рахмон тепло встретил во Дворце Нации. Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, военно-политическую обстановку в регионе и актуальные вопросы предстоящих саммитов. Коллеги общались в знаменитом резном кабинете Дворца.