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Встретились президенты Беларуси и Таджикистана. Что Александру Лукашенко понравилось больше всего?

15 сентября 2021 17:09
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Новости Беларуси. В расписании рабочей поездки Президента есть место для личных встреч с зарубежными лидерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 15 сентября Александр Лукашенко встретился с президентом Таджикистана.

Встретились президенты Беларуси и Таджикистана. Что Александру Лукашенко понравилось больше всего?-1

Белорусского коллегу Эмомали Рахмон тепло встретил во Дворце Нации. Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, военно-политическую обстановку в регионе и актуальные вопросы предстоящих саммитов. Коллеги общались в знаменитом резном кабинете Дворца.

Встретились президенты Беларуси и Таджикистана. Что Александру Лукашенко понравилось больше всего?-4

Интерьеры резиденции нашему Президенту демонстрировали три года назад. Искусный орнамент высоко оценил Александр Лукашенко. Эмомали Рахмон по-дружески пообещал: таджикские мастера готовы выполнить подобные работы и в Беларуси. В присутствии журналистов президенты двух стран обошлись без долгих протокольных речей. Накопилось немало тем для личной беседы в закрытом формате.

# Беларусь-Таджикистан # общество # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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