Григорий Азарёнок об обысках НКО: бросается в глаза обилие американских флагов. Ну хоть бы БЧБ были
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается масштабная зачистка от так называеых НПО и НКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Они, прикрываясь легальной деятельностью, финансировали и организовывали госпереворот. В офисах обнаруживают сотни тысяч долларов и килограммы протестной символики.
Что такое мягкая сила Запада и как ей противостоять? Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Часто мы просыпаемся и читаем слово «ператрус». Я вспоминаю стихи: «Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». С семи утра и до вечера силовики вычищают авгиевы конюшни. Сколько у нас развелось этой дурно пахнущей сентенции – фонды, клюбы, хабы, суполки, таварыства, центры – как сильно разрослась эта плесень.
Григорий Азаренок:
Самое поразительное – то, что находят там. Первое, что бросается в глаза – обилие флагов. Американских. Ну хоть бы БЧБ были, украинские или польские. Так нет же. Там все напоминает об их хозяевах, все звездно-полосатое. Повсюду бухло и товары для извращенцев. И вот все эти люди учили нас жизни. Они считали, что все остальные – врачи, учителя, военные, милиционеры, крестьяне – все они быдло тупое, а вот они – они будут делать политику. Просчитались. Даже страшно представить, какие деньжищи были вбуханы в белорусский майдан. Если даже журналист «Радио Свобода» получает в месяц десятки тысяч долларов, то как же там жирует Света на пузе Франака?
Григорий Азаренок:
И Гитлер. Гитлер повсюду. Труды, монографии, апологетика. Если эту нечисть не зачистить сейчас, то в будущем она с удовольствием из Беларуси устроит Бухенвальд. Деятельность за деньги по разрушению собственной страны в пользу геополитического противника называется изменой родине. Но у них нет родины. Их родина – доллар и резиновый фаллос. Но история уже дала им имя. Это враги народа.
Андрей Лазуткин про обыски в белорусских НКО: «Откуда эти фонды появляются конкретно в Восточной Европе?»
Григорий Азаренок:
Они финансировали уродов из террористических чатов, они прикрывали отмыв денег для экстремистов, они координировали массовые беспорядки. Они называют это гражданским обществом. Любимая игрушка Запада. На самом же деле это авгиевы конюшни, которые оставила здесь старая западная кобыла. А потому КГБ, СК, ГУБОП, ДФР, КГК, спасибо вам. Наведем порядок в доме.