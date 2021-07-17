Григорий Азарёнок об обысках НКО: бросается в глаза обилие американских флагов. Ну хоть бы БЧБ были

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается масштабная зачистка от так называеых НПО и НКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Они, прикрываясь легальной деятельностью, финансировали и организовывали госпереворот. В офисах обнаруживают сотни тысяч долларов и килограммы протестной символики. Что такое мягкая сила Запада и как ей противостоять? Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Часто мы просыпаемся и читаем слово «ператрус». Я вспоминаю стихи: «Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно». Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». С семи утра и до вечера силовики вычищают авгиевы конюшни. Сколько у нас развелось этой дурно пахнущей сентенции – фонды, клюбы, хабы, суполки, таварыства, центры – как сильно разрослась эта плесень.

Григорий Азаренок:

Самое поразительное – то, что находят там. Первое, что бросается в глаза – обилие флагов. Американских. Ну хоть бы БЧБ были, украинские или польские. Так нет же. Там все напоминает об их хозяевах, все звездно-полосатое. Повсюду бухло и товары для извращенцев. И вот все эти люди учили нас жизни. Они считали, что все остальные – врачи, учителя, военные, милиционеры, крестьяне – все они быдло тупое, а вот они – они будут делать политику. Просчитались. Даже страшно представить, какие деньжищи были вбуханы в белорусский майдан. Если даже журналист «Радио Свобода» получает в месяц десятки тысяч долларов, то как же там жирует Света на пузе Франака?

Григорий Азаренок:

И Гитлер. Гитлер повсюду. Труды, монографии, апологетика. Если эту нечисть не зачистить сейчас, то в будущем она с удовольствием из Беларуси устроит Бухенвальд. Деятельность за деньги по разрушению собственной страны в пользу геополитического противника называется изменой родине. Но у них нет родины. Их родина – доллар и резиновый фаллос. Но история уже дала им имя. Это враги народа.