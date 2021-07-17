Прямой эфир

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле

17 июля 2021 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 июля – Сысоев день. Согласно поверьям, обязательно стоит пройтись босиком по росе, рассказали в программе «Плюс-минус». Она наполняет человека силой и здоровьем. Кроме этого, росой в этот день принято умываться, ее капли считаются целебными.

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле-1

20 июля – Авдотья. Если дождь в этот день, то еще долго ненастье будет, и урожай пропадет. Если утром мокрица бутоны раскрыла и цветет целый день – будет ясно, а если лебеда покрылась влагой – к осадкам.

Какая погода 21 июля, такая же будет и 2 августа. Если воробьи подвижны и драчливы – погода будет хорошей, солнечной. Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день.

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле-4

Предки заметили, если 22 июля ночью Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди. Если роса мелкая, без тумана – возможен ливень днем.

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле-7

В старину подметили, если 23 июля тучи простираются по небу полосами – будет дождь. Если утром трава сухая – ожидай дождя к ночи. Если раскаты грома звучат часто и сливаются в непрерывный гул – возможен град.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника
17 июля 2021 17:09

Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника

Открытие моста в Гродно перенесли: из-за ливня размыло обочины
17 июля 2021 16:53

Открытие моста в Гродно перенесли: из-за ливня размыло обочины

Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья
17 июля 2021 16:37

Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья