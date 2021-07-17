В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 июля – Сысоев день. Согласно поверьям, обязательно стоит пройтись босиком по росе, рассказали в программе «Плюс-минус». Она наполняет человека силой и здоровьем. Кроме этого, росой в этот день принято умываться, ее капли считаются целебными.
20 июля – Авдотья. Если дождь в этот день, то еще долго ненастье будет, и урожай пропадет. Если утром мокрица бутоны раскрыла и цветет целый день – будет ясно, а если лебеда покрылась влагой – к осадкам.
Какая погода 21 июля, такая же будет и 2 августа. Если воробьи подвижны и драчливы – погода будет хорошей, солнечной. Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день.
Предки заметили, если 22 июля ночью Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди. Если роса мелкая, без тумана – возможен ливень днем.
В старину подметили, если 23 июля тучи простираются по небу полосами – будет дождь. Если утром трава сухая – ожидай дождя к ночи. Если раскаты грома звучат часто и сливаются в непрерывный гул – возможен град.