В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 9 июля – Сысоев день. Согласно поверьям, обязательно стоит пройтись босиком по росе, рассказали в программе «Плюс-минус» . Она наполняет человека силой и здоровьем. Кроме этого, росой в этот день принято умываться, ее капли считаются целебными.

20 июля – Авдотья. Если дождь в этот день, то еще долго ненастье будет, и урожай пропадет. Если утром мокрица бутоны раскрыла и цветет целый день – будет ясно, а если лебеда покрылась влагой – к осадкам.

Какая погода 21 июля, такая же будет и 2 августа. Если воробьи подвижны и драчливы – погода будет хорошей, солнечной. Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день.