Караник об отмене открытия моста в Гродно: в этих условиях мы не можем гарантировать безопасность граждан

О последствиях дождя губернатор региона доложил Президенту. Александр Лукашенко поддержал идею переноса праздника, он состоится позже. Все звезды подтвердили участие. Восстановление поврежденных участков займет 7-10 дней. Мы только что получили комментарий руководителя области Владимира Караника.

Подтопленными оказались несколько районов областного центра и его окрестностей, в том числе и район нового моста через Неман, который должны были открыть в торжественной обстановке вечером.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

К сожалению, действительно пришлось праздник и открытие моста отменить. Гродно подвергся в очередной раз удару стихии. Наверное, действительно происходят какие-то изменения климата, что тропические ливни становятся уже традиционными для наших широт. Представьте, за 20 минут выпало две декадные нормы осадков.

К счастью, предпринятые в прошлый раз мероприятия позволили сохранить в целостности дорожное полотно. Но пострадали все равно склоны, где-то требуется промывка ливневой канализации. Поэтому открывать мост, когда на нем будет еще работать тяжелая техника и ликвидировать последствия этого ливня, небезопасно.

Что касается праздника, планировалось достаточно красочное шоу, поэтому установлено было очень много аппаратуры. К сожалению, она практически вся целиком была под водой во время ливня. В этих условиях, согласно мнению экспертов, мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что возможно короткое замыкание, проблемы с электричеством. В тех случаях, когда речь идет о безопасности наших граждан, компромиссы недопустимы. Поэтому принято решение не об отмене – о переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием, причем многие из них были уже на концертной площадке и видели, что здесь творилось. Поэтому с точки зрения безопасности мы решили праздник перенести.

МЧС фиксирует многочисленные обращения о поваленных деревьях, подтопленных подвалах, домовладениях. Сейчас своевременно оказывается помощь. К счастью, мы будем надеяться, что это будет и дальше. В отличие от многих стран, которые сейчас столкнулись с ударом водной стихии, обошлось без пострадавших. Основное – это необходимо сделать выводы и предпринять меры, которые направлены на повышение безопасности наших граждан и объектов жизнедеятельности.