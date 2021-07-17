Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. До вторника, 20 июля, самый благоприятный период для посева зеленных культур, рассказали в программе «Плюс-минус» . Рекомендуется покос газонов, а вот обрабатывать растения не советуют.

Во вторник и среду (20-21 июля) можно собирать урожай для хранения и консервирования.