Когда в июле косить газоны и собирать урожай для консервирования? Лунный календарь огородника

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. До вторника, 20 июля, самый благоприятный период для посева зеленных культур, рассказали в программе «Плюс-минус». Рекомендуется покос газонов, а вот обрабатывать растения не советуют.
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. До вторника, 20 июля, самый благоприятный период для посева зеленных культур, рассказали в программе «Плюс-минус». Рекомендуется покос газонов, а вот обрабатывать растения не советуют.
Во вторник и среду (20-21 июля) можно собирать урожай для хранения и консервирования.
24 июля, в субботу, будет полнолуние. За сутки до и сутки после него посев, посадка и пересадка любых культур не рекомендуются.