Григорий Азарёнок об Александре Зверевой: посмотрите, с какой высокопарностью она рассуждает о других людях

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ – это уже бренд, и останавливаться журналисты не намерены, несмотря на угрозы и травлю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок с авторской рубрикой «Орден Иуды».

Григорий Азаренок, СТВ:

Беспросветная, всепожирающая, всепобеждающая пошлость. Во всем – в делах, поведении, поступках. Когда дешевая куртизанка не просто считает себя вправе высокопарно поучать аж целый народ. Но когда она считает это чуть не священной обязанностью. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорю о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Здравствуйте. Григорий Азаренок:

Вспомните классическое произведение Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». Да, там повествуется о курортной измене. И автор ставит суровые и серьезные вопросы. Разбирается в чувствах. И все это пропитано беспримерным возвышенным благородством. Но сейчас такого произведения не напишут. Потому что у современных змагарских дам слово «благородство» неизменно вызывает приступы рвоты. И нынешнее произведение логичнее назвать «Собачьей свадьбой».

Григорий Азаренок:

Дама, о которой пойдет речь, преподносит себя как Зверева. Но звучит это для нее слишком благородно. Иначе как Жучкой ее там, в Литве, не называют. От нее вы можете услышать слезные истории о том, какой крутой руководительницей она была в проектах Бабарико-младшего. На самом же деле приходила она туда пару раз послушать курсы английского. И то запомнили не ее, а гражданина Котковца, который носил любимую собачку Коку. Григорий Азаренок:

Человек 30 лет не работал нигде и никогда. Мы же не будем считать за труд менеджмент в разных «Ульях» и фондах? Но посмотрите, с какой высокопарностью она рассуждает о других людях. Она пишет, что государство у нас плохое, потому что многие чиновники, видите ли, закончили сельскохозяйственные вузы и пришли от земли. Да, Жучка, они отслужили в Афгане, они работали на земле, они не объездили все курорты мира, они не красили ногти, не делали маникюры и депиляции, они не коучи, не блогеры, не манагеры, они – белорусы. И они построили систему, которая выдержала удар коллективного Запада и его гибридных технологий. Слава сельскохозяйственным академиям, позор либеральной гнили.

Григорий Азаренок:

При этом хозяйка собачки Коки очень любит читать моралите. Но даже не взявший тебя замуж за восемь лет Эдик догадывается, чем ты занимаешься в Литве со Стрижаком. Потому что все знают и понимают: ты встречаешься не с мужчиной, а с его кошельком. Ты пишешь слезные истории о мифических издевательствах, но делаешь это, не выходя из оплаченного Стрижаком суперлюкса с видом на Старый город. Даже сестра банкирского сына отказалась помогать хозяйке собачки Коки. Общаться с ней даже в змагарской клоаке – моветон. Но она этого не стесняется и откровенно заявляет – я просто трачу здесь деньги. Только добавлю – чужие деньги. И поэтому Жучка очень расстроилась, когда вонючая помойка жуликов BYSOL развалилась. Теперь вот машину продает. Собачке Коке – приготовиться.

Григорий Азаренок:

Но при этом она собирается в новой Беларуси учить наших детей. Как? Она сама рассказала. «Никаких домашних заданий и контрольных. Урок будет называться светская беседа. Правила простые – собираемся и говорим». Да, это будет потрясающая новая Беларусь. Девочки не будут уметь шить и готовить, писать и читать, они будут уметь сосать бабки и разбираться в экзотических пляжах. Но посмотрите на то, как она закрывает носик при даже виртуальной встрече с народом. Ее крайне возмущают люди, которые во время воскресных маршей тянули авоськи с рынка. Эта сущность отказывается понимать, что людям не нужны ее тупейшие посты, что их не волнует судьба трансгендеров, что гламур не интересен белорусам, что ваш гнилой мятеж скучающих бездельниц никто не поддерживает. Алена Дзиодзина об Александре Зверевой: пока человек верит, что борется против кого-то плохого, он чувствует себя хорошим