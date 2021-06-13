«Никакие политические силы нам абсолютно не страшны». Анатолий Маркевич о проведении фестивалей и развитии белорусского кинематографа

Новости Беларуси. В Молодечно завершился юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Та самая первая ступенька к Парнасу для начинающих музыкантов и исполнителей изо всех уголков Беларуси.

Фестиваль юбилейный, а значит, хороший повод поговорить как о качестве белорусской музыки, так и о состоянии белорусской культуры в целом. В разговоре с министром не обошли стороной и тему хейта в адрес организаторов и участников «Славянского базара». Анастасия Кончиц, корреспондент:

В эти выходные проходит юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021», здесь мы с вами и встречаемся. За 20 лет этот фестиваль как-то трансформировался? В 2021 году запланировали более 180 фестивалей

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Новой изюминкой стало активное участие наших регионов, потому что мы видим огромную палитру всех районов Минской области, регионов Республики Беларусь, которые приехали поделиться опытом, показать свое великое мастерство, и это здорово – такие мероприятия объединяют людей. Анастасия Кончиц:

Сколько всего в Беларуси проводится регулярных фестивалей? Возможно, 17 сентября, День единения, станет поводом для нового? Анатолий Маркевич:

Палитра очень большая. Только фестивалей международного и республиканского уровней проходит более 50, а всего фестивалей в масштабах страны в этом году мы запланировали более 180. Фестивальная работа позволяет увидеть таланты, нашу молодежь, ребят. Изменится ли программа фестивалей из-за коронавируса и политической ситуации?

Анастасия Кончиц:

Немного про «Александрия собирает друзей». Туда съезжаются не только белорусские деятели культуры, но еще и России, Украины. В этом году внесут ли коронавирус и политическая ситуация какие-то изменения в культурную программу фестиваля? Анатолий Маркевич:

Не внесет ничего абсолютно, потому что совсем недавно мы встречались в Александрии по рабочим вопросам, сверяли позиции. Видим, что мы готовы к проведению. Стержневым моментом станет основной концерт, который пройдет по заявкам самих зрителей, по заявкам гостей Александрии. От участия в «Славянком базаре» отказались считанные артисты Анастасия Кончиц:

«Славянский базар» еще весной стал жертвой невероятного хайпа. Поставило ли это под угрозу проведение? Возможно, какие-то приглашенные артисты отказались или, наоборот, заинтересовались и решили приехать? Как пройдет? Возможно, новые форматы будут?

Анатолий Маркевич:

Этот отказ, здесь никакой трагедии нет. Отказались буквально считанные артисты. Они никакой погоды не сделали по отношению к фестивалю в плохом смысле слова, потому что сегодня фестиваль традиционный. 30 лет, 30-й, юбилейный фестиваль. Благодаря поддержке главы нашего государства, благодаря людям, приезжающим на данный фестиваль, он живет и крепнет из года в год. И то, что на международных конкурсах среди исполнителей заявились более 30 стран, яркое подтверждение тому, что никакие внешние силы нам абсолютно не страшны. Все будет здорово. Пользуясь случаем, всех приглашаем на эти прекрасные мероприятия. Почему премьеру фильма «Купала» не показали в Беларуси?

Анастасия Кончиц:

Фильм «Купала» был показан в Москве еще в 2020 году. Почему премьеру не увидели белорусы, какие сложности? И увидят ли? Анатолий Маркевич:

На самом деле сложностей особых нет. Мы просто понимаем загрузку наших кинотеатров, пока еще есть меры ограничительного характера, поэтому мы не спешим. Хотим, чтобы впоследствии большее количество зрителей увидело этот фильм. Всему свое время. Время придет, и фильм, конечно же, на полке находиться не будет. Как развивается белорусский кинематограф?