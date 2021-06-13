Где фальшь и нацизм синонимы? Анонс общественно-политического ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Прививку от коричневой чумы в прямом эфире СТВ сделают 14 июня. В очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу» затронут тему недопущения героизации нацизма.

Почему во многих странах, по которым прошлась рать одержимых гитлеровских варваров, смотрят на историю под другим углом? Где фальшь и нацизм синонимы? Как общеевропейские националистические тренды не пропустить в белорусский менталитет?