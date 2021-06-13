Прямой эфир

Где фальшь и нацизм синонимы? Анонс общественно-политического ток-шоу «По существу»

13 июня 2021 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прививку от коричневой чумы в прямом эфире СТВ сделают 14 июня. В очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу» затронут тему недопущения героизации нацизма.

Почему во многих странах, по которым прошлась рать одержимых гитлеровских варваров, смотрят на историю под другим углом? Где фальшь и нацизм синонимы? Как общеевропейские националистические тренды не пропустить в белорусский менталитет?

Смотрите ток-шоу «По существу» в понедельник, 14 июня, в 18:30 в прямом эфире. Будет горячо, ведь там, где больше одного историка, не обойдется без фактической дуэли.

# Вторая мировая война # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Никакие политические силы нам абсолютно не страшны». Анатолий Маркевич о проведении фестивалей и развитии белорусского кинематографа
13 июня 2021 16:35

«Никакие политические силы нам абсолютно не страшны». Анатолий Маркевич о проведении фестивалей и развитии белорусского кинематографа

«Танки вскочили к нам на площадь». 17 сентября 1939 года глазами историков и очевидцев
13 июня 2021 16:34

«Танки вскочили к нам на площадь». 17 сентября 1939 года глазами историков и очевидцев

«Он не принимал революционный путь». Чем знаменит активист антипольского движения Игнат Дворчанин?
13 июня 2021 16:32

«Он не принимал революционный путь». Чем знаменит активист антипольского движения Игнат Дворчанин?