Алёна Дзиодзина об Александре Зверевой: пока человек верит, что борется против кого-то плохого, он чувствует себя хорошим

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

На основе тех материалов, что мне удалось просмотреть, складывается впечатление, что Александра выбирает блогинг как возможность жить напоказ, все время находиться на некой незримой сцене и получать от людей отклик, через который она могла бы понять, кто она и какая она. Потому как отталкивается она, по всей видимости, от мысли, что она является человеком ниже среднего. Оно, возможно, конечно, и не так, но ей, похоже, это с детства объяснили.

И вот в этом контексте борьба против чего-то плохого обретает особую личностную значимость. Человек словно бы нуждается во враге, это его в каком-то смысле терапевтирует. Ведь пока человек верит, что он борется против кого-то плохого, он чувствует себя очень хорошим. Но эта борьба не за то, чтобы какое-то условное добро победило. Это борьба за то, чтобы наконец-то не чувствовать себя Робокопом по жизни, который делает все не так. Такой вот хитрый финт ушами – выбрать публичного врага и демонстрировать всем, как же сильно она змагается, жертвует собой, здоровьем. Обращать внимание в постах: посмотрите, насколько тяжело я мучаюсь, и тому подобная риторика в стиле постящегося фарисея, словно бы публика уже задолжала человеку по факту его стенаний.