Алёна Дзиодзина об Александре Зверевой: пока человек верит, что борется против кого-то плохого, он чувствует себя хорошим

Новости Беларуси. В проекте «Орден Иуды» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Новости Беларуси. В проекте «Орден Иуды» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
На основе тех материалов, что мне удалось просмотреть, складывается впечатление, что Александра выбирает блогинг как возможность жить напоказ, все время находиться на некой незримой сцене и получать от людей отклик, через который она могла бы понять, кто она и какая она. Потому как отталкивается она, по всей видимости, от мысли, что она является человеком ниже среднего. Оно, возможно, конечно, и не так, но ей, похоже, это с детства объяснили.
И вот в этом контексте борьба против чего-то плохого обретает особую личностную значимость. Человек словно бы нуждается во враге, это его в каком-то смысле терапевтирует. Ведь пока человек верит, что он борется против кого-то плохого, он чувствует себя очень хорошим. Но эта борьба не за то, чтобы какое-то условное добро победило. Это борьба за то, чтобы наконец-то не чувствовать себя Робокопом по жизни, который делает все не так. Такой вот хитрый финт ушами – выбрать публичного врага и демонстрировать всем, как же сильно она змагается, жертвует собой, здоровьем. Обращать внимание в постах: посмотрите, насколько тяжело я мучаюсь, и тому подобная риторика в стиле постящегося фарисея, словно бы публика уже задолжала человеку по факту его стенаний.
Алена Дзиодзина:
Эта же потребность во враге и может толкать человека верить в то, что власть является воплощением зла, что Главнокомандующий посадил самолет под угрозой истребителя, что Протасевича взяли в плен и так далее. И она будет бороться за эту веру, даже если факты станут указывать на то, что она ошибочна. Вот и в этот раз Протасевич признает свою вину, а Зверева все равно уходит в отрицание. Александра игнорирует всю правду, которую Роман рассказывает, все факты, которые он приводит, срывая маски и открывая истинные лица лидеров протеста. Просто потому, что потребность во враге гораздо сильнее, чем в правде, как бы это ни было парадоксально.