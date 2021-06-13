Прямой эфир

Алёна Дзиодзина об Александре Зверевой: пока человек верит, что борется против кого-то плохого, он чувствует себя хорошим

13 июня 2021 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В проекте «Орден Иуды» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.

Алёна Дзиодзина об Александре Зверевой: пока человек верит, что борется против кого-то плохого, он чувствует себя хорошим-1

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
На основе тех материалов, что мне удалось просмотреть, складывается впечатление, что Александра выбирает блогинг как возможность жить напоказ, все время находиться на некой незримой сцене и получать от людей отклик, через который она могла бы понять, кто она и какая она. Потому как отталкивается она, по всей видимости, от мысли, что она является человеком ниже среднего. Оно, возможно, конечно, и не так, но ей, похоже, это с детства объяснили.

И вот в этом контексте борьба против чего-то плохого обретает особую личностную значимость. Человек словно бы нуждается во враге, это его в каком-то смысле терапевтирует. Ведь пока человек верит, что он борется против кого-то плохого, он чувствует себя очень хорошим. Но эта борьба не за то, чтобы какое-то условное добро победило. Это борьба за то, чтобы наконец-то не чувствовать себя Робокопом по жизни, который делает все не так. Такой вот хитрый финт ушами – выбрать публичного врага и демонстрировать всем, как же сильно она змагается, жертвует собой, здоровьем. Обращать внимание в постах: посмотрите, насколько тяжело я мучаюсь, и тому подобная риторика в стиле постящегося фарисея, словно бы публика уже задолжала человеку по факту его стенаний.

Алёна Дзиодзина об Александре Зверевой: пока человек верит, что борется против кого-то плохого, он чувствует себя хорошим-4

Алена Дзиодзина:
Эта же потребность во враге и может толкать человека верить в то, что власть является воплощением зла, что Главнокомандующий посадил самолет под угрозой истребителя, что Протасевича взяли в плен и так далее. И она будет бороться за эту веру, даже если факты станут указывать на то, что она ошибочна. Вот и в этот раз Протасевич признает свою вину, а Зверева все равно уходит в отрицание. Александра игнорирует всю правду, которую Роман рассказывает, все факты, которые он приводит, срывая маски и открывая истинные лица лидеров протеста. Просто потому, что потребность во враге гораздо сильнее, чем в правде, как бы это ни было парадоксально.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина # Александра Зверева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где фальшь и нацизм синонимы? Анонс общественно-политического ток-шоу «По существу»
13 июня 2021 16:36

Где фальшь и нацизм синонимы? Анонс общественно-политического ток-шоу «По существу»

«Никакие политические силы нам абсолютно не страшны». Анатолий Маркевич о проведении фестивалей и развитии белорусского кинематографа
13 июня 2021 16:35

«Никакие политические силы нам абсолютно не страшны». Анатолий Маркевич о проведении фестивалей и развитии белорусского кинематографа

«Танки вскочили к нам на площадь». 17 сентября 1939 года глазами историков и очевидцев
13 июня 2021 16:34

«Танки вскочили к нам на площадь». 17 сентября 1939 года глазами историков и очевидцев