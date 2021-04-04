Григорий Азарёнок о своём «задержании» СБУ: «Прорвался через границу и на реактивном самолёте успел за 15 минут прилететь»

Евгений Поболовец, СТВ: И возвращаемся к теме фейка. Как я уже говорил несколько минут назад в прямом эфире, Григорий Азаренок 4 апреля весь день провел на рабочем месте. Не верите? Тогда встречайте – в нашей студии в прямом эфире Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

Нет, Женя, ты не прав. Я вырвался из лап СБУ, прорвался через границу и на реактивном самолете успел за 15 минут прилететь к тебе сюда, в студию, и все рассказать.

На самом деле эта история очень показательная. Вот этот фейк опубликовал канал «Страна для жизни» – ну, это известно, кто его создал, этот вот знаменитый наш товарищ, муж кандидата в Президенты. Но в последнее время они превращаются просто уже в клоунаду, ну реально. Мы можем вспомнить на польском Telegram-канале то, что в было пару дней назад: взрывались военные склады в Марьиной Горке – потом оказалось, что теплицы подсвечивали. И каждый день, каждый день. За ними уже следить даже скучно стало, потому что они реально превращаются в клоунаду. Пост уже «Страна для жизни удалила», но мы успели еще насладиться комментариями. Там даже вот их такие адепты, которые им до последнего верят, пишут, что все, ну, это уже полный зашквар, товарищи, отписываюсь и больше никогда вам верить не буду. Очень правильное решение. От всех тутбаек, «Страны для жизни» и от польских Telegram-каналов, и от «Белсата» надо поскорее отписываться, потому что они опозорились и врут каждый день.

Евгений Поболовец:

Григорий, но там еще Ксения Лебедева в заложниках находится, тебе пора ее спасать

Григорий Азаренок:

Да, мне надо срочно, пора спасать Ксению Лебедеву, возвращаться в «Яриловичи». Поэтому Женя, удачи, хорошего эфира.

Евгений Поболовец:

Да, спасибо большое, что пришел к нам на прямой эфир.